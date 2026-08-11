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Οι δύο επιβαίνοτες του οχήματος πρόλαβαν να απομακρυνθούν εγκαίρως.

Από ένα τετράτροχο όχημα τύπου «Beach Buggy» φαίνεται πως ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε στον Μαραθιά Ζακύνθου το πρωί της Τρίτης (11/08).

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα, ωστόσο η άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής είχε ως αποτέλεσμα η φωτιά να τεθεί υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στο Beach Buggy επέβαιναν ο οδηγός και ο γιος του. Οι δύο επιβαίνοντες κατάφεραν να βγουν εγκαίρως από το όχημα, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τέτοιου τύπου οχήματα ενοικιάζονται καθημερινά από τους τουρίστες για περιηγήσεις στα μονοπάτια του νησιού, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ το συγκεκριμένο Buggy ήταν μαζί με άλλα οχήματα στο σημείο που ξέσπασε η φωτιά.

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Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς είχε κινητοποιηθεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 22 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 17ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν επίσης δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ την επιχείρηση κατάσβεσης ενίσχυσαν υδροφόρες των ΟΤΑ.

Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς εστάλη μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της περιοχής, με το οποίο καλούνταν να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.