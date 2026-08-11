Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (11/08) στη περιοχή Ήμερος Πεύκος στο Πικέρμι σε χαμηλή βλάστηση.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για το συμβάν λίγο πριν τις 15:30, με την κινητοποίηση των Αρχών να είναι άμεση.
Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και 30 οχήματα. Παράλληλα, από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Την κατάσβεση ενισχύουν επίσης ομάδες Ρουμάνων και Γάλλων πυροσβεστών.
{https://x.com/pyrosvestiki/status/2087162122505535803}
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, κοντά στο μέτωπο της φωτιάς βρίσκονται διάσπαρτες οικίες.
Ήχησε το 112
Μήνυμα για ετοιμότητα έστειλε ο αριθμός έκτακτης ανάγκης 112 στις 15:50, καλώντας τους πολίτες να είναι σε ετοιμότητα.
«Πυρκαγιά στην περιοχή #Ήμερος_Πεύκος της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής
Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»
{https://x.com/112Greece/status/2087159703478358021}