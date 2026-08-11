Μια νέα συνεργασία με επίκεντρο τη στήριξη και την περαιτέρω ανάπτυξη του γυναικείου αθλητισμού.

Η Novibet και η ΑΕΚ ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας τους, με τη Novibet να αποτελεί τον Μεγάλο Χορηγό του Τμήματος Ποδοσφαίρου Γυναικών του Συλλόγου για τις αγωνιστικές περιόδους 2026-2027 και 2027-2028.

Η νέα συνεργασία εντάσσεται στη διαχρονική παρουσία της Novibet στον ελληνικό αθλητισμό, φέρνοντας στο επίκεντρο τη στήριξη του ποδοσφαίρου γυναικών. Μέσα από αυτή τη νέα πρωτοβουλία, η εταιρεία επιδιώκει να συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας και της προβολής των γυναικών στον αθλητισμό, αναδεικνύοντας παράλληλα τη συνέπεια, την αφοσίωση και την προσπάθεια που βρίσκονται πίσω από κάθε αγωνιστικό βήμα.

Για την ποδοσφαιρική ομάδα Γυναικών της ΑΕΚ, η συμφωνία αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό σταθμό στη σταθερή πορεία ανάπτυξής της, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για την εξέλιξη και την εξωστρέφειά της. Με προσήλωση στους στόχους της και σταθερή αγωνιστική παρουσία, η ομάδα συνεχίζει να ενισχύει τη δυναμική της, θέτοντας τις βάσεις για τα επόμενα βήματά της.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Novibet θα έχει παρουσία στις επίσημες εμφανίσεις της ομάδας, ενώ οι δύο πλευρές θα υλοποιήσουν ένα ευρύτερο πρόγραμμα κοινών ενεργειών και κοινωνικών πρωτοβουλιών. Μέσα από τις δράσεις αυτές, στόχος είναι να αναδειχθούν περαιτέρω η ομάδα, οι αθλήτριές της και η αγωνιστική τους προσπάθεια, καθώς και να ενισχυθεί η σύνδεσή τους με τους φιλάθλους του Συλλόγου.

O Γιώργος Μποζάς, Marketing Director Europe της Novibet, δήλωσε σχετικά: «Η συνεργασία μας με το Τμήμα Ποδοσφαίρου Γυναικών της ΑΕΚ σηματοδοτεί ακόμη μία σημαντική στιγμή στη διαχρονική παρουσία της Novibet στον ελληνικό αθλητισμό και, πλέον, στην έμπρακτη στήριξη του ποδοσφαίρου γυναικών. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ενώνουμε τις δυνάμεις μας με έναν ιστορικό σύλλογο, με στόχο να συμβάλουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη και προβολή του αθλήματος. Πιστεύουμε ότι μέσα από συνεργασίες με συνέπεια και διάρκεια μπορούμε να δημιουργήσουμε ακόμη περισσότερες ευκαιρίες για τις αθλήτριες και να φέρουμε το ποδόσφαιρο γυναικών ακόμη πιο κοντά στο φίλαθλο κοινό».

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Με κοινό όραμα, υψηλές φιλοδοξίες και προσήλωση στις αξίες του αθλητισμού, η ΑΕΚ και η Novibet επιβεβαιώνουν την κοινή τους δέσμευση να στηρίξουν την εξέλιξη και την προβολή του ποδοσφαίρου γυναικών.