Λίγες μέρες πριν το Super Cup η ΑΕΚ επικράτησε της Athens Kallithea.

Η ΑΕΚ επικράτησε 4-0 της Athens Kallithea εντός έδρας σε φιλικό αγώνα το βράδυ του Σαββάτου 8/8 στην πρόβα τζενεράλε για τον τελικό του Super Cup κόντρα στον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο την ερχόμενη Τετάρτη, όπου θα κριθεί ο πρώτος επίσημος τίτλος της σεζόν.

Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς έδειξαν να είναι σε εξαιρετική κατάσταση και είναι το μεγάλο φαβορί κόντρα στους Κρητικούς. Η ΑΕΚ έφτασε στη νίκη με τα γκολ των Βιτάλις (17'), Γκατσίνοβιτς (49', 51' και 70') κόντρα σε μια ομάδα που τη νέα χρονιά θα αγωνιστεί στη Super League 2.

{https://x.com/AEK_FC_OFFICIAL/status/2086166250493727201}