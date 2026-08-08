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Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον 77χρονο μέσα στο πηγάδι, χωρίς τις αισθήσεις του.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου 8 Αυγούστου στην Πυροσβεστική, μετά από περιστατικό με ηλικιωμένο που έπεσε σε πηγάδι, στον οικισμό Παλαγία Αλεξανδρούπολης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξανδρούπολης και την 4η ΕΜΑΚ, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την επιχείρηση ανάσυρσης.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον 77χρονο μέσα στο πηγάδι, χωρίς τις αισθήσεις του, και κατάφεραν να τον ανασύρουν με τη χρήση φορείου και σχοινιών.

Στη συνέχεια, ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η επιχείρηση ολοκληρώθηκε τις απογευματινές ώρες.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ηλικιωμένος βρέθηκε στο πηγάδι διερευνώνται.