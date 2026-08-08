Περίπου 50 οικογένειες είχαν επιστρέψει στο χωριό από τα τέλη Ιουλίου.

Νέα ένταση καταγράφεται στον νότιο Λίβανο, καθώς λιβανικές πηγές καταγγέλλουν ότι ισραηλινά στρατεύματα εισήλθαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε χωριό που είχε πρόσφατα περάσει στον έλεγχο του λιβανικού στρατού και ύψωσαν χωμάτινο ανάχωμα, αποκλείοντας δρόμο.

Σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, ισραηλινή δύναμη προέλασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Ζαουάταρ αλ Γαρμπίγια και δημιούργησε ανάχωμα κοντά στην πλατεία του χωριού. Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου είδε το ανάχωμα, το οποίο κλείνει δρόμο στην ανατολική είσοδο.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε στο AFP ότι δεν γνωρίζει «κανένα τέτοιο περιστατικό» στη συγκεκριμένη περιοχή. Λιβανική στρατιωτική πηγή, ωστόσο, χαρακτήρισε την ενέργεια «παραβίαση» της συμφωνίας-πλαισίου που είχε επιτευχθεί μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.

Το Ζαουάταρ αλ Γαρμπίγια βρίσκεται στην πρώτη «πιλοτική ζώνη», όπου ο λιβανικός στρατός αναπτύχθηκε τον Ιούλιο, μετά την εκκένωση των περιχώρων της από τις ισραηλινές δυνάμεις. Η συμφωνία προβλέπει σταδιακή ανάπτυξη του στρατού του Λιβάνου και αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον νότο.

Περίπου 50 οικογένειες είχαν επιστρέψει στο χωριό από τα τέλη Ιουλίου. Ο δήμαρχος Αμπεντ Εζεντίν ανέφερε ότι οι κάτοικοι εξεπλάγησαν όταν αντίκρισαν το ανάχωμα το πρωί.

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Την ίδια ώρα, τρεις Λιβανέζοι στρατιώτες τραυματίστηκαν στο χωριό ενώ επιχειρούσαν να εξουδετερώσουν πυρομαχικά που δεν είχαν εκραγεί, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού.

Η νέα καταγγελία έρχεται ενώ οι δύο πλευρές ολοκλήρωσαν την Πέμπτη τον έβδομο γύρο διαπραγματεύσεων. Πηγή της λιβανικής προεδρίας ανέφερε ότι το Ισραήλ αρνήθηκε να συμφωνήσει στη δημιουργία νέων «πιλοτικών ζωνών», ζητώντας προηγουμένως να διαπιστωθεί αποτελεσματικός έλεγχος από τον λιβανικό στρατό στις ήδη υπάρχουσες.

Κρίσιμο ζήτημα παραμένει και ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ, τον οποίο το Ισραήλ συνδέει με την αποχώρηση των δυνάμεών του. Η οργάνωση αρνείται να παραδώσει τα όπλα της και δεν συμμετέχει στις συνομιλίες.