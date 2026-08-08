Τι αναφέρει η βρετανική υπηρεσία θαλάσσιας ασφάλειας (UKMTO).

Ένα πλοίο δέχθηκε επίθεση από άγνωστης προέλευσης πυρομαχικό, σε απόσταση 18 ναυτικών μιλίων ανατολικά του Χάσαμπ στο Ομάν, προκαλώντας φωτιά που κατασβέστηκε, σύμφωνα με μία σημερινή ανακοίνωση της βρετανικής υπηρεσίας θαλάσσιας ασφάλειας (UKMTO).

Η UKMTO ανακοίνωσε ότι το πλοίο και το πλήρωμα έχει αναφερθεί ότι είναι ασφαλείς, χωρίς να έχει αναφερθεί και κάποια επίπτωση στο περιβάλλον από το περιστατικό αυτό.

{https://x.com/UK_MTO/status/2086080281149129109}

Νωρίτερα, ένα από τα πλοία της Εθνικής Πετρελαϊκής Εταιρείας του Αμπού Ντάμπι (ADNOC) βρέθηκε στο στόχαστρο πυραυλικής επίθεσης ενώ πραγματοποιούσε διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, WAM.

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς σήμερα, προκαλώντας νέα ανησυχία για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών σε μία από τις πλέον κρίσιμες θαλάσσιες διόδους παγκοσμίως. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ADNOC, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ η κατάσταση στο πλοίο τέθηκε υπό έλεγχο.

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Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες σημαντικές λεπτομέρειες για το περιστατικό. Το WAM δεν έδωσε περισσότερα στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα του πλοίου, το φορτίο που μετέφερε ή το εάν υπέστη ζημιές από την πυραυλική επίθεση.