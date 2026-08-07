Ο Μαγιορκίνης εξηγεί γιατί «χτυπά» κυρίως τους νέους κάτω των 30 ετών - Ποιοι πρέπει να προσέχουν, τα μυστικά της ανάρρωσης.

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο αναπληρωτής καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης, σχετικά με τα περιστατικά γρίπης που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα σε τουριστικές περιοχές και ιδιαίτερα σε νησιά.

Όπως εξήγησε, η εμφάνιση κρουσμάτων γρίπης μέσα στο καλοκαίρι δεν αποτελεί κάτι πρωτόγνωρο, καθώς κάθε χρόνο μπορεί να εμφανίζονται σποραδικά περιστατικά, κυρίως λόγω ταξιδιωτών που φτάνουν στη χώρα από περιοχές του Νοτίου Ημισφαιρίου, όπου αυτή την περίοδο επικρατεί χειμώνας και η εποχική γρίπη βρίσκεται σε έξαρση.

«Δύσκολο να αναγνωριστεί η γρίπη το καλοκαίρι» – Ποιοι πρέπει να προσέχουν

«Αυτή την εποχή είναι εξαιρετικά πιθανό κάποιος να κολλήσει γρίπη», ανέφερε ο κ. Μαγιορκίνης, επισημαίνοντας ωστόσο ότι τα συμπτώματα του αναπνευστικού δεν είναι εύκολο να συνδεθούν με τη γρίπη, καθώς την καλοκαιρινή περίοδο η παρουσία της νόσου αποτελεί την εξαίρεση.

Όπως σημείωσε, κάποιος που εμφανίζει συμπτώματα από το αναπνευστικό δεν μπορεί εύκολα να γνωρίζει αν πρόκειται για γρίπη ή για κάποια άλλη λοίμωξη. «Ο μόνος τρόπος για να είναι κάποιος απόλυτα σίγουρος ότι έχει ή δεν έχει γρίπη είναι να κάνει το αντίστοιχο τεστ», ανέφερε.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η σύσταση δεν αφορά όλους όσοι παρουσιάζουν συμπτώματα. Τα τεστ για τη γρίπη έχουν μεγαλύτερη σημασία κυρίως για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, καθώς από το αποτέλεσμα μπορεί να εξαρτηθεί η έγκαιρη χορήγηση θεραπείας.

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Σύμφωνα με τον καθηγητή, άτομα ηλικίας κάτω των 30 ετών που δεν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες δεν χρειάζεται συνήθως να υποβάλλονται σε τεστ, εκτός αν υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι ανησυχίας. Αντίθετα, άτομα άνω των 65 ετών, καθώς και όσοι αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα υγείας και εμφανίζουν συμπτώματα γριπώδους συνδρομής, καλό είναι να εξετάζονται.

«Η οδηγία δεν είναι ότι όποιος έχει σύμπτωμα να κάνει τεστ για γρίπη. Αυτό απευθύνεται κυρίως στις ευπαθείς ομάδες και σίγουρα άτομα κάτω των 30 ετών δεν θα τα συμβούλευα να κάνουν τεστ, εκτός αν ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου. Τότε ναι, έχει νόημα να κάνουν τεστ για τη γρίπη. Δηλαδή άτομα άνω των 65 ετών και άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας, που έχουν συμπτώματα γριπώδους συνδρομής, καλό είναι να κάνουν ένα τεστ.»

Πότε χορηγείται το Tamiflu

Αναφερόμενος στο αντιικό φάρμακο Tamiflu, ο κ. Μαγιορκίνης υπογράμμισε ότι δεν προορίζεται για γενική χρήση, αλλά αφορά κυρίως τις ομάδες υψηλού κινδύνου και χορηγείται μόνο μετά από ιατρική συνταγή. Η έγκαιρη χορήγησή του μπορεί να είναι σημαντική σε άτομα που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο επιπλοκών από τη γρίπη, ενώ στους περισσότερους νέους και υγιείς ανθρώπους η λοίμωξη συνήθως αντιμετωπίζεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Γιατί εμφανίζονται κρούσματα στα νησιά

Τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς αφορούν κυρίως νεαρά άτομα κάτω των 30 ετών, σε περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα, συνωστισμό σε χώρους διασκέδασης, μπαρ και κλαμπ. Σύμφωνα με τον κ. Μαγιορκίνη, η εξήγηση βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό στις μετακινήσεις ταξιδιωτών από το Νότιο Ημισφαίριο, όπου η γρίπη βρίσκεται σε έξαρση αυτή την περίοδο. Τα περιστατικά αυτά είναι κυρίως σποραδικά και εμφανίζονται κάθε χρόνο.

Παρά το γεγονός ότι μπορεί να υπάρξει μετάδοση, ο καθηγητής εκτιμά ότι η πιθανότητα ευρείας διασποράς από αυτά τα περιστατικά είναι μικρή, καθώς πρόκειται για μεμονωμένες λοιμώξεις και όχι για ένα κύμα μεγάλης επιδημικής εξάπλωσης. Ο ίδιος τόνισε ότι η κατάσταση παρακολουθείται από τις υγειονομικές αρχές και χαρακτήρισε το φαινόμενο πλήρως ελεγχόμενο, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού, αλλά χρειάζεται προσοχή κυρίως από τις ευάλωτες ομάδες.

Τα σημάδια που απαιτούν γιατρό

Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις η γρίπη υποχωρεί με ξεκούραση και σωστή φροντίδα, υπάρχουν συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούνται. Ιατρική συμβουλή χρειάζεται όταν ο πυρετός παραμένει για πολλές ημέρες, εμφανίζεται δυσκολία στην αναπνοή, έντονος πόνος στο στήθος, σύγχυση ή σημάδια αφυδάτωσης. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η έγκαιρη αντιμετώπιση μπορεί να κάνει τη διαφορά, ώστε μια προσωρινή ταλαιπωρία στις διακοπές να μην εξελιχθεί σε σοβαρότερο πρόβλημα υγείας.

Ξεκούραση, υγρά και προσοχή στη ζέστη είναι το «κλειδί» για την ανάρρωση

Όσοι εμφανίσουν συμπτώματα γρίπης κατά τη διάρκεια των διακοπών θα πρέπει να αλλάξουν ρυθμούς και να δώσουν προτεραιότητα στην αποκατάσταση του οργανισμού τους. Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα είναι η επαρκής ξεκούραση. Ο οργανισμός χρειάζεται χρόνο και ενέργεια για να αντιμετωπίσει τη λοίμωξη, γι’ αυτό οι ασθενείς καλούνται να αποφεύγουν τις έντονες δραστηριότητες και να μην πιέζουν τον εαυτό τους να ακολουθήσει το πρόγραμμα των διακοπών τους ενώ έχουν πυρετό ή έντονη κόπωση.

Εξίσου σημαντική είναι η καλή ενυδάτωση. Ο πυρετός και η εφίδρωση μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια υγρών, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν τον κίνδυνο αφυδάτωσης. Η κατανάλωση νερού και υγρών βοηθά τον οργανισμό να διατηρήσει τις δυνάμεις του και να ανταποκριθεί καλύτερα στη λοίμωξη. Παράλληλα, συνιστάται ελαφριά διατροφή, με τροφές που είναι εύπεπτες και προσφέρουν την απαραίτητη ενέργεια χωρίς να επιβαρύνουν τον οργανισμό.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται η έκθεση στον ήλιο. Η παραμονή για πολλές ώρες σε υψηλές θερμοκρασίες, ειδικά όταν υπάρχει πυρετός ή έντονη αδυναμία, μπορεί να προκαλέσει επιπλέον καταπόνηση και να καθυστερήσει την ανάρρωση. Όταν κάποιος έχει πυρετό, αισθάνεται εξαντλημένος ή παρουσιάζει έντονη καταβολή, καλό είναι να αποφεύγει τη θάλασσα και τις δραστηριότητες που απαιτούν σωματική προσπάθεια, μέχρι να ανακτήσει τις δυνάμεις του. Η σωστή φροντίδα από την αρχή της νόσησης μπορεί να συμβάλει σε ταχύτερη ανάρρωση και να αποτρέψει την επιδείνωση των συμπτωμάτων, επιτρέποντας στον οργανισμό να ξεπεράσει τη γρίπη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.