Ο υπερτουρισμός πλήττει τα Κουφονήσια.

Έντονο προβληματισμό προκαλεί η εικόνα της παραλίας Ιταλίδα στα Άνω Κουφονήσια, καθώς βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνει πρωτοφανείς σκηνές συνωστισμού, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά το ζήτημα του υπερτουρισμού στα ελληνικά νησιά.

Η Ιταλίδα, μία από τις πιο γνωστές και πολυσύχναστες παραλίες του νησιού, εμφανίζεται γεμάτη από λουόμενους, με τον κόσμο σχεδόν να πατάει ο ένας πάνω στον άλλον, ενώ η πρόσβαση προς τη θάλασσα είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

Βίντεο που άναψε «φωτιές» στα social media

Τα Κουφονήσια συγκαταλέγονται εδώ και χρόνια στους πιο δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς της χώρας, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες. Η τουριστική κίνηση κορυφώνεται από τα τέλη Ιουλίου έως και τον Αύγουστο, όταν το νησί δέχεται τον μεγαλύτερο όγκο παραθεριστών.

Το βίντεο, ωστόσο, προκαλεί έντονη συζήτηση στο διαδίκτυο, καθώς παρουσιάζει μια εικόνα που απέχει κατά πολύ από εκείνη της ήρεμης και εξωτικής παραλίας με την οποία έχουν συνδέσει πολλοί τα Κουφονήσια.

{https://www.tiktok.com/@dnews.gr/video/7667890253784534294?is_from_webapp=1&sender_device=pc}

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«Κουράστηκα και μόνο που το είδα»

Οι αναρτήσεις συγκέντρωσαν εκατοντάδες σχόλια, με αρκετούς χρήστες να εκφράζουν την απογοήτευσή τους για τις εικόνες συνωστισμού. Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο «κουράστηκα και μόνο που το είδα», το οποίο συνοψίζει την αίσθηση πολλών για την κατάσταση που επικρατεί στην παραλία.

Παράλληλα, αρκετοί θυμήθηκαν τις παλαιότερες επισκέψεις τους στα Κουφονήσια, επισημαίνοντας ότι το νησί έχει αλλάξει αισθητά τα τελευταία χρόνια, καθώς η ολοένα αυξανόμενη τουριστική κίνηση επηρεάζει την εικόνα και τον χαρακτήρα του προορισμού.