Η ανακοίνωση του ηθοποιού για την ακύρωση της σημερινής παράστασης.

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος το απόγευμα της Τρίτης 28 Ιουλίου, μέσω σχετικής ανάρτησης στα social media, ανακοίνωσε ότι ακυρώνεται η παράσταση στην Ηλιούπολη που είχε προγραμματιστεί για σήμερα το βράδυ.

Ο γνωστός ηθοποιός, πρωταγωνιστεί για δεύτερη χρονιά στην παράσταση «Υπηρέτης δύο αφεντάδων» σε σκηνοθεσία του Γιάννη Κακλέα, πραγματοποιώντας περιοδεία σε πολλά από τα μέρη της Ελλάδας και παρουσιάζοντας το έργο στο κοινό σε διάφορες πόλεις.

Ωστόσο, η προγραμματισμένη σημερινή παράσταση δεν θα πραγματοποιηθεί, καθώς όπως έγινε γνωστό, προέκυψε πρόβλημα υγεία σε βασικό συντελεστή της παραγωγής.

Στην σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε από το Θέατρο Ακρπόλ και αναδημοσιεύθηκε από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, αναφέρει: «Η σημερινή παράσταση, 28/7, στο θέατρο Δ. Κιντής στην Ηλιούπολη, ακυρώνεται λόγω προβλήματος υγείας βασικού συντελεστή. Ευχαριστούμε για την κατανόηση».

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Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με το πρόσωπο που αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας, ούτε έχουν γίνει γνωστές περαιτέρω λεπτομέρειες για το αν θα υπάρξει νέα ημερομηνία διεξαγωγής της παράστασης στην περιοχής.