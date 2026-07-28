Λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη της ηθοποιού ότι δίνει την δική της μάχη με τον καρκίνο, μοιράζεται ένα νέο μήνυμα αισιοδοξίας.

Πριν από μερικές ημέρες η ηθοποιός Εβίτα Αγαϊτση αποκάλυψε στους διαδικτυακούς της ακόλουθους ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο και βρίσκεται στη διαδικασία των απαραίτητων θεραπειών.

Η ηθοποιός δημοσίευσε βίντεο στο οποίο φαίνεται να ξυρίζει το κεφάλι της, στέλνοντας το δικό της μήνυμα. Στο πλευρό τη είχε δύο φίλοι της, ανάμεσά τους και ο Θεοχάρης Ιωαννίδης που είχε παίξει και εκείνος στη σειρά του Mega, βρίσκονται μαζί της κατά τη διάρκεια που ξύρισε πριν από δύο μήνες το κεφάλι της.

«Είναι τρίχες, θα ξανά βγουν», ακούγεται να λέει στο σχετικό βίντεο.

Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, προχώρησε σε μία νέα ανάρτηση μέσω της οποίας στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας στους ακόλουθούς της, ενώ παράλληλα, ευχαριστεί όλους όσους βρέθηκαν στο πλευρό της μέσω μηνυμάτων.

Όπως σημείωσε, σκοπεύει να μιλήσει αναλυτικά για την περιπέτειά της αφού ολοκληρωθούν οι απαραίτητες θεραπείες, τονίζοντας ότι βρίσκεται πολύ κοντά στο τέλος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.tiktok.com/@_evita_agaitsi/video/7665961177821859094}

«Κάνω αυτό το βίντεο για να σας ευχαριστήσω. Δεν έχω λόγια, αναφορικά με το προηγούμενο βίντεο. Δεν περίμενα να λάβω ένα τόσο γιγαντιαίο κύμα αγάπης και ζεστασιάς. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο γέμισε η ψυχή μου με όλα τα μηνύματα που μου έχετε στείλει... Όλα είναι καλά, σύντομα τελειώνει».

Το μήνυμα αισιοδοξίας μετά την αποκάλυψη για τον καρκίνο

«Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αυτό θα το κάνω όταν θα μπει αυτή η πολυπόθητη τελεία και μετέπειτα μπορεί να μοιραστώ κάποιες πληροφορίες ή εμπειρίες, αν φυσικά υπάρχει ενδιαφέρον και το θέλετε κι εσείς. Αυτό το βίντεο είχε τραβηχτεί πριν από περίπου δύο μήνες, όπου είχαν έρθει τα παιδιά εδώ, είπα να το κάνουμε παρέα για να είναι πιο ελαφρύ στην ψυχολογία μου. Δεν το ανέβασα, όχι επειδή ένιωθα αμήχανα, που και αυτό θα ήταν θεμιτό και φυσιολογικό, απλώς ένιωθα ότι θα το ανέβαζα ενδεχομένως σαν κατακλείδα αυτής της περιπέτειας, όταν τελείωνε».

Όπως εξήγησε, το πρώτο βίντεο που δημοσίευσε από τη στιγμή που ξύριζε το κεφάλι της, το δημοσίευσε δύο μήνες αργότερα, όταν παρατήρησε κατά τη διάρκεια θεραπειών, ότι της προκαλεί ένα χαμόγελο στο πρόσωπό της. έτσι, πήρε την απόφαση να το αναρτήσει προκειμένου να στείλει το δικό της μήνυμα αισιοδοξίας σε άτομα που αντιμετωπίζουν αντίστοιχες καταστάσεις:

«Ήμουν τις προάλλες στη χημειοθεραπεία, άπειρες ώρες, και κάπως κοιτούσα το κινητό μου, έπεσα πάνω στο βίντεο και συνειδητοποίησα ότι όση ώρα το έβλεπα και το παρακολουθούσα, είχα ένα χαμόγελο σχηματισμένο στο πρόσωπό μου. Λέω ‘οκ, αυτό εμένα με κάνει να νιώθω έτσι αυτή τη στιγμή. Ναι μεν είναι μια ιδιαίτερη, ευαίσθητη στιγμή, αλλά είναι κάπως δοσμένη με χιούμορ και με αυτοσαρκασμό, με μία όμορφη και ανάλαφρη διάθεση’. Κι εκείνη τη στιγμή μου ήρθε στο μυαλό ότι ενδεχομένως μπορεί κι ένας άνθρωπος να το δει αυτό το βίντεο, δέκα άνθρωποι να το δουν, και να αποτελέσει γι’ αυτούς ένα σημείο ταύτισης, επαφής, να τους δώσει μια ανάσα, να τους κάνει να χαμογελάσουν, να τους αποφορτίσει, ό,τι δημιούργησε και σ’ εμένα όταν το παρακολούθησα ξανά. Και έτσι πάρθηκε η απόφαση, πάρα πολύ αυθόρμητα».

Κλείνοντας τόνισε: «Είμαστε πάρα πολλοί, δυστυχώς, αλλά το ελπιδοφόρο είναι ότι από τα μηνύματα που έλαβα… το ξεπερνάμε, το ξεπερνάνε ή θα το ξεπεράσουμε, και θα βγούμε πιο δυνατοί σε αυτό το ταξίδι της ζωής. Όλος ο κόσμος έχει, πιστεύω, στο βιβλίο της ζωής του μελανές σελίδες, το θέμα είναι τι απόχρωση δίνουμε εμείς οι ίδιοι στα πράγματα που μας συμβαίνουν και πώς τα αντιμετωπίζουμε. Σίγουρα δεν μας ορίζει καμία αρρώστια, δεν μας ορίζει η διάγνωσή μας, δεν είμαστε η διάγνωσή μας. Είναι μία πτυχή μόνο της καθημερινότητάς μου, υπάρχουν τόσες πολλές άλλες που με κάνουν να ξυπνάω και να θέλω να βγω έξω, να δω τους αγαπημένους μου, να κάνω όνειρα για τα μελλοντικά μου σχέδια. Αυτά είχα να πω, ένας Θεός ξέρει τι έχω πει αυτή τη στιγμή, εμείς εδώ θα είμαστε», κατέληξε με χιούμορ η ηθοποιός.

{https://www.tiktok.com/@_evita_agaitsi/video/7667172403230952726}