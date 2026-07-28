Μετά τα παιδιά της Αντζελίνα Τζολί που αποποιήθηκαν το Πιτ, έχει γίνει αρκετός ντόρος για όλα εκείνα τα παιδιά των διάσημων που αποφάσισαν να μην έχουν το επίθετο του πατέρα τους.

Από την κόρη της Μισέλ και του Μπαράκ Ομπάμα μέχρι τα παιδιά της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ, για τους δικούς του λόγους το κάθε ένα έχουν αλλάξει ή ακόμα και αποποιηθεί το διάσημο επίθετό τους.

Για την αποφοίτησή από το λύκειο τον Ιούνιο του 2024, η κόρη της Κέιτι Χολμς και του Τομ Κρουζ, Σούρι, αποφάσισε να απαρνηθεί το επίθετό της Στο πρόγραμμα τότε εμφανίστηκε ως «Σούρι Νοέλ» αντί για Κρουζ. Δύο χρόνια αργότερα τον Ιούλιο του 2026, σε έγγγραφα που επικαλείται το People, η 20χρονης κόρη των Χολμς και Κρουζ έχει και νομικά αλλάξει το όνομά της σε Noelle.

Η Σούρι που φοιτά στο πανεπιστήμιο του Carnegie Mellon στο Πίτσμπουργκ, εγγράφηκε τον Οκτώβριο του 2024 ως «Suri Holmes Noelle».

Η αποποίηση των Πιτ

Η Σάιλο, η Ζαχάρα και ο Μάντοξ Τζολί - Πιτ αποφάσισαν να αποποιηθούν το όνομα του πατέρα τους.

Η Σάιλο το έκανε μόλις έγινε 18 ετών. Υπέβαλε αίτηση α αφαιρεθεί το Πιτ από τα επίσημα έγγραφα. Ωστόσο η Σάιλο δεν είναι το μόνο από τα έξι παιδιά του πρώην ζέυγους που έχει αποφασίσει να κρατήσει αποκλειστικά το όνομα της μητέρας της.

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Το 2023 η Ζαχάρα αυτοσυστήθηκε ως «Zahara Marley Jolie» σε βίντεο για την ένταξή της στην αδελφότητα ΑΚΑ στο κολέγιο του Spelman. Έκανε το ίδιο και στην αποφοίτησή της τον Μάιο του 2026. Αντίστοιχα και ο Μάντοξ, καταγράφηκε ως Μάντοξ Τζολί για την ταινία του 2025 «Couture» με πρωταγωνίστρια τη μητέρα του , όπου εκείνος εργάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτη.

Τον Ιούλιο του 2026, το People αποκάλυψε όλα τα νόμιμα έγγραφα και τη διαδικασία που ακολούθησε η Ζαχάρα όσο και ο Μάντοξ για να μην έχουν καμία επίσημη σχέση με το όνομα του πατέρα τους Μπραντ Πιτ. Το ίδιο είχε κάνει και η Αντζελίνα Τζολί. Το 2002 είχε αποποιηθεί το διάσημο όνομα του πατέρα τους επίσης ηθοποιού Γιον Βόιτ. Και η δική της σχέση, όπως και των παιδιών της με τον Πιτ, ποτέ δεν ήταν ιδανικές.

Το όχι της Μαλία

Μία άλλη περίπτωση είναι αυτή της κόρης των Ομπάμα, Μαλία. Αλλά στην δική της περίπτωση δεν έχει να κάνει με τις οικογενειακές σχέσεις. Απλά η Μαλία Αν πλέον αποφάσισε να απαρνηθεί το διάσημο Ομπάμα για το ντεμπούτο της ταινίας της μικρού μήκους που παρουσίασε στο Φεστιβάλ του Sundance τον περασμένο Ιανουάριο.

Τον Ιούνιο του 2025, η Μισέλ Ομπάμα δήλωσε πως η Μαλία προσπαθούσε να χαράξει τον δικό της δρόμο» αλλάζοντας το όνομά της.

«Αυτό που θέλω να πω, είναι ότι είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά μου να αισθάνονται ότι έχουν κερδίσει μόνα τους ό,τι προσπαθούν σε αυτόν τον κόσμο, και δεν θέλουν να κανείς να υποθέτει πως δεν εργάζονται σκληρά, ότι έτσι απλά τους χαρίζονται πράγματα. Θέλουν να τα καταφέρνουν μόνα τους» είχε πει η Μισέλ Ομπάμα.

Η θρυλική της θρυλικής Μέριλ Στριπ

Η Μάμι Γκάμερ, δεν θέλει συστάσεις. Η κόρη της Μέριλ Στριπ έκανε το ντεμπούτο της δίπλα στη διάσημη μαμά της το 1986, στην ταινία «Heartburn». Τότε ήταν μόλις 20 μηνών. Τότε η Στριπ επειδή ήθελε να προστατεύσει την ταυτότητά της άλλαξε το όνομά της σε Natalie Stern. Όταν εκείνη όμως μεγάλωσε αποφάσισε να ξαναπάρει το όνομά της. Η νεότερη κόρη της Μέριλ Στριπ, επίσης ηθοποιός η Louisa Jacobson, επίσης δεν χρησιμοποιεί το πατρώνυμό της αλλά λόγω περιορισμών του SAG, όχι επειδή θέλει να κρατήσει αποστάσεις από τη διάσημη οικογένειά της.

Η συγκινητική κίνηση του Νίσον

Ο Μισέλ Νίσον είναι ο γιος του Λίαμ Νίσον αλλά πλέον κυκλοφορεί με το όνομα Μισέλ Ρίτσαρντσον. Ο ίδιος αποφάσισε να πάρει το όνομα της μητέρας του, της επίσης διάσημης Νατάσα Ρίτσαρντσον η οποία σκοτώθηκε σε ατύχημα με το σκι το 2009. Ο λόγος που το έκανε ήταν για να τιμήσει τη μνήμη της.

«Νομίζω ότι έκανε το σωστό. Η οικογένεια της Νατάσα, η μητέρα και οι αδελφές της συγκινήθηκαν πάρα πολύ» είπε πει ο Λίαμ Νίσον για την απόφαση του γιου του το 2020.

Η περίπτωση των Σιν

Ο Εμίλιο Εστεβέζ, γιος του Μάρτιν Σιν δεν χρησιμοποίησε το όνομα του διάσημου πατέρα του όπως έκανε ο μεγαλύτερος αδελφός του, επίσης διάσημος ηθοποιός Μάρτιν Σιν. Αντ' αυτού αποφάσισε να κρατήσει το Εστεβέζ, το πραγματικό όνομα του πατέρα του δηλαδή και όχι το καλλιτεχνικό του, το Σιν δηλαδή.

Ο Μάρτιν Σιν είχε δηλώσει σε συνέντευξή του ότι αναγκάστηκε να αλλάξει το όνομά του από Ραμόν Εστεβέζ για το Χόλιγουντ κάτι που μετανιώσει. Δήλωσε επίσης χαρούμενος που ο μικρός του γιος κράτησε το πραγματικό του επίθετο.

Ο γιος και ο θείος

Μπορεί να μην πρόκειται για πατέρα και γιο αλλά η περίπτωση του Νίκολας Κέιτζ είναι από τις πιο διάσημες. Ο ανιψιός του Φράνσις Φορντ Κόπολα, Νίκολας Κόπολα, αποφάσισε να αποποιηθεί τη φήμη και τη δόξα του θρυλικού και πολυβραβευμένου θείου του για να έχει τη δική του ευκαιρία στο Χόλιγουντ. Το έκανε μάλιστα ήδη από τη δεκαετία του 80. Ο ίδιος ήθελε να απομακρυνθεί από το όνομα της διάσημης οικογένειάς του.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι η επιλογή του Cage είναι ένας συνδυασμός του Luke Cage από το Marvel Comics και του συνθέτη John Cage.