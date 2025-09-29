Η Μέριλ Στριπ εισέβαλε σε επίδειξη μόδας στο Μιλάνο για τα γυρίσματα του «Ο Διάβολος Φοράει Πράντα 2».

Ο διάβολος φόρεσε Dolce & Gabbana το Σάββατο (27/09), με την Μέριλ Στριπ να κάθεται στην πρώτη σειρά στην επίδειξη του διάσημου οίκου στο Μιλάνο, για τις ανάγκες των γυρισμάτων του σίκουελ «The Devil Wears Prada».

Η Στριπ ενσαρκώνοντας την Μιράντα Πρίστλι φορούσε τα χαρακτηριστικά γυαλιά ηλίου του ρόλου και ένα βινύλ παλτό Dolce & Gabbana καθώς έμπαινε στο χώρο της εκδήλωσης συνοδευόμενη από την ασφάλεια, μαζί με τον Στάνλεϊ Τούτσι, ο οποίος υποδύεται τον καλλιτεχνικό της διευθυντή στην ταινία.

Καθ' όλη τη διάρκεια του σόου, που «ντύθηκε» από τη μουσική της Ιταλίδας τραγουδίστριας Πάτι Πράβο, ο χαρακτήρας της Στριπ συμβουλευόταν τον Τούτσι, με τα μάτια τους να ανεβοκατεβαίνουν στην πασαρέλα καθώς περνούσαν τα μοντέλα.

Το γραφείο Τύπου της Dolce & Gabbana επιβεβαίωσε ότι η σκηνή γυρίστηκε για να συμπεριληφθεί στη νέα ταινία, η οποία κάνει γυρίσματα στο Μιλάνο. Η τοποθεσία θα θυμίσει στους φαν μια σκηνή από την αρχική ταινία, όπου ο χαρακτήρας της Αν Χάθαγουεϊ, αφού απαντά στο τηλέφωνο, ρωτά: «Μπορείτε παρακαλώ να μου συλλαβίσετε το "Gabbana";».



Σε μια επική στιγμή όπου η ζωή μιμείται την τέχνη που μιμείται τη ζωή, η Άννα Γουίντουρ, διευθύντριας σύνταξης της Vogue, η οποία ενέπνευσε την ταινία του 2006, καθόταν απέναντι από τη Στριπ κατά τη διάρκεια του σόου, ενώ αργότερα οι δύο γυναίκες συναντήθηκαν στα backstage, όπου αγκαλιάστηκαν χαμογελαστές και τα είπαν για λίγο, όπως μπορούμε να δούμε από το ξεχωριστό βίντεο που μοιράστηκε η Vogue στα social media.



