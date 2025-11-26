Η τρίτη ταινία Knives Out με τον Ντάνιελ Κρεγκ θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 12 Δεκεμβρίου 2025.

Η κινηματογραφική σειρά Knives Out του Netflix, με πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Κρεγκ, μπορεί ενδεχομένως να συνεχιστεί με μια τέταρτη συνέχεια υπό έναν όρο...

Ο Ράιαν Τζόνσον, σκηνοθέτης των τριών ταινιών σε μια πρόσφατη συνέντευξη στο Variety ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει κανέναν άλλο να γράψει ή να σκηνοθετήσει μια ταινία Knives Out. «Δεν το βλέπω ως πνευματική ιδιοκτησία», εξήγησε. «Κάθε ταινία Knives Out είναι κάτι που θέλω να κάνω. Αν αυτό σταματήσει να ισχύει, δεν θα κάνουμε άλλο», δήλωσε ρητά και κατηγορηματικά.

Η δήλωση του Τζόνσον έρχεται αφότου προηγουμένως εξέφρασε ενδιαφέρον να γυρίσει μια ακόμα ταινία Knives Out με τον Ντάνιελ Κρεγκ, ο οποίος υποδύεται τον ντετέκτιβ Μπενουά Μπλανκ. «Δημιουργικά, νιώθω γεμάτος ενέργεια αφού έκανα αυτό [το φιλμ]», είπε ο σκηνοθέτης. Ο Ντάνιελ κι εγώ αρχίζουμε ήδη να διαμορφώνουμε... ποιο θα μπορούσε να είναι το επόμενο αν κάνουμε άλλο ένα;».



Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τζόνσον λέει ότι καμία ταινία Knives Out δεν θα γυριστεί χωρίς αυτόν ή τον Κρεγκ. Όταν ρωτήθηκε αν θα άφηνε άλλον σκηνοθέτη να αναλάβει μια ταινία Knives Out, ο Τζόνσον είπε: «Κατηγορηματικά όχι. Είναι δικό μου. Θα πρέπει να το ξεκολλήσουν από τα κρύα, νεκρά μου χέρια. Ομοίως, αν ο Ντάνιελ σταματήσει να διασκεδάζει ή αποφασίσει ότι δεν θέλει να το κάνει άλλο, τότε, όσον αφορά εμένα, η σειρά τελείωσε».

{https://youtu.be/0hc8yz5-d5Y?si=MugpQkvNN8FpyeYO}



Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη ταινία, Knives Out, κυκλοφόρησε το 2019. Η δεύτερη με τίτλο Glass Onion: A Knives Out Mystery, κυκλοφόρησε το 2022.

Η τρίτη, επερχόμενη ταινία της σειράς, Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο φετινό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, στις 6 Σεπτεμβρίου 2025 και σύμφωνα με τον Τζόνσον θα είναι το καλύτερο «Κnives Out» που έχει κυκλοφορήσει.

Όπως και στις προηγούμενες ταινίες Knives Out, το Wake Up Dead Man διαθέτει ένα all-star καστ. Δίπλα στον Ντάνιελ Κρεγκ πρωταγωνιστούν επίσης οι: Τζος Ο'Κόνορ, Γκλεν Κλόουζ, Τζος Μπρόλιν, Μίλα Κούνις, Τζέρεμι Ρένερ, Κέρι Ουάσινγκτον, Άντριου Σκοτ, Κέιλι Σπάνι, Ντάριλ ΜακΚόρμακ, Τόμας Χέιντεν Τσερτς, Τζέφρι Ράιτ, Άνι Χάμιλτον, Τζέιμς Φόλκνερ, Μπρίτζετ Έβερετ, Νόα Σίγκαν και Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ.

Η ταινία κυκλοφορεί σε επιλεγμένες αίθουσες στις ΗΠΑ σήμερα, 26 Νοεμβρίου, ενώ η πρεμιέρα στο Netflix έχει προγραμματιστεί για τις 12 Δεκεμβρίου 2025.