Το πρόβλημα είναι ότι στις 10 χώρες που έχουν δεχθεί χτυπήματα από το Ιράν έχει κλείσει ο εναέριος χώρος καθιστώντας -μετά από 50 χρόνια- απροσπέλαστη την μετακίνηση από και προς την Μ. Ανατολή.

Συντονισμένο σχέδιο επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών από την φλεγόμενη Μέση Ανατολή ετοιμάζει το υπουργείο Εξωτερικών.

Αιτία, το αλαλούμ που επικρατεί με χιλιάδες Έλληνες να βρίσκονται αυτή την στιγμή εγκλωβισμένοι στις χώρες που δέχονται επίθεση από το Ιράν αλλά και στην Άπω Ανατολή χωρίς στέγη και με άγνωστη την ημερομηνία επιστροφής τους.

Σύσκεψη στο υπουργείο Εξωτερικών για τους εγκλωβισμένους Έλληνες

Στις 17.00 η ώρα έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη στο υπουργείο Εξωτερικών -υπό τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη- και με τη συμμετοχή όλων των Ελληνικών πρεσβειών στις εμπλεκόμενες χώρες.

Το εγχείρημα της επιστροφή των Ελλήνων κρίνεται εξαιρετικά δύσκολο παρότι σε όλες οι χώρες λειτουργούν ήδη πλατφόρμες εγγραφής για επαναπατρισμό. Το πρόβλημα είναι ότι στις 10 χώρες που έχουν δεχθεί χτυπήματα από το Ιράν έχει κλείσει ο εναέριος χώρος καθιστώντας -μετά από 50 χρόνια -απροσπέλαστη την μετακίνηση από και προς την Μ. Ανατολή.

Αδύνατος ο άμεσος επαναπατρισμός- 15.000 Έλληνες μόνο στα Εμιράτα

Μόνο στα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα εκτιμάται ότι βρίσκονται 15.000 Έλληνες. Οι 2.500 από αυτούς έχουν, ήδη, εγγραφή στην σχετική πλατφόρμα με αίτημα τον επαναπατρισμό.

Με δεδομένο , ωστόσο, ότι όλα τα αεροδρόμια είναι κλειστά , ο άμεσος επαναπατρισμός είναι αδύνατος.

Ανοίγουν οι πρεσβείες για να μείνουν Έλληνες τουρίστες

Την ίδια ώρα, η κατάσταση περιπλέκεται από τους Έλληνες που βρίσκονται για διακοπές στο Ντουμπάι αλλά και σε άλλες τουριστικές περιοχές στη Μέση Ανατολή. Με πολλούς να έχει λήξει η παραμονή τους στα ξενοδοχεία και να βρίσκονται στον δρόμο. Στην σύσκεψη το απόγευμα αναμένεται να δοθούν εντολές στις κατά τόπους ελληνικές πρεσβείες να βοηθήσουν στην ανεύρεση ξενοδοχείων και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό να ανοίξουν τις πρεσβείες και να φιλοξενήσουν εκεί τους Έλληνες τουρίστες έως ότου βρεθεί λύση.

Έλληνες από Άπω Ανατολή έχουν καταλήξει σε άλλες χώρες

Σοβαρά προβλήματα, όμως, έχουν προκύψει και με Έλληνες που τους βρήκε ο πόλεμος στην Άπω Ανατολή και ταξίδευαν την ώρα της έναρξης των βομβαρδισμών ή είχαν κλείσει εισητήρια επιστροφής μέσω Κατάρ και Εμιράτα.

Όσοι ήταν εν πτήση κατέληξαν σε άλλες χώρες όπως το Ομάν που επίσης βρίσκεται στην διακεκαυμένη ζώνη χωρίς να ξέρουν που θα μείνουν ή τι θα κάνουν.

Άλλοι έχουν εγκλωβιστεί στην Ιαπωνία ή άλλες χώρες της Άπω Ανατολής , επίσης, μη γνωρίζοντας τι να κάνουν αφού ακυρώθηκαν οι πτήσεις.

Εντολή για αποφυγή μετακινήσεων – κυρίως σε αεροδρόμια

Το υπουργείο Εξωτερικών και οι ελληνικές πρεσβείες δίνουν εντολές στους Έλληνες να αποφεύγουν να επισκέπτονται τα αεροδρόμια των χωρών που βρίσκονται στην εμπόλεμη ζώνη καθώς μέχρι τώρα έχουν σημειωθεί επιθέσεις με drown σε Άμπου Ντάμπι και Ντουμπάι.

Στόχος , της Αθήνας σε πρώτη φάση είναι να καταφέρει να συντονίσει όλους τους Έλληνες με τις πρεσβείες και τα κατά τόπους Ελληνικά προξενεία ώστε να τους παρέχονται πληροφορίες και κατευθύνσεις για το που να πάνε και που να μείνουν. Και ταυτόχρονα να γίνεται καταγραφή όσων επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Στόχος ο μαζικός επαναπατρισμός όταν επιτραπούν οι πτήσεις

Σε δεύτερη φάση – μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες- η Αθήνα οργανώνεται για μια δύσκολη επιχείρηση επαναπατρισμού. Από τώρα γίνεται προπαρασκευαστική δουλειά έτσι ώστε όταν ανοίξουν τα αεροδρόμια να προλάβει η Ελλάδα να είναι από τις πρώτες χώρες που θα καταφέρει να βάλει σε αεροπλάνα τους δικούς της ταξιδιώτες.

Πρόκειται για σύνθετη άσκηση αφού εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες όλων των εθνικοτήτων θα θελήσουν να επιστρέψουν στις πατρίδες τους με αποτέλεσμα να αναμένεται σκληρή μάχη για το ποιοι πολίτες ποιας εθνικότητας θα καταφέρουν να ταξιδέψουν πρώτοι.

Σε κάθε περίπτωση, ο υπουργός Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτης διαβεβαιώνει ότι – εφόσον χρειαστεί και σε ακραίες περιπτώσεις - θα επιστρατευτούν και ελληνικά αεροσκάφη ώστε να απεγκλωβιστούν οι Έλληνες που βρίσκονται παγιδευμένοι σε εμπλεκόμενες χώρες.