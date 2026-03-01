Οι διάφορες μορφές γιόγκα μπορούν επίσης να συμβάλουν στη μείωση του στρες και στη βελτίωση της ψυχικής ευεξίας, όπως αναδεικνύει συστηματική ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε στο Διεθνές Περιοδικό Γιόγκα.

Η yoga έχει γίνει τα τελευταία χρόνια μια από τις δημοφιλέστερες μορφές άσκησης, προσφέροντας όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχολογικά οφέλη. Πολλοί αναρωτιούνται πόσο χρόνο χρειάζεται για να φανεί πραγματικά η βελτίωση στη φυσική κατάσταση. Σύμφωνα με ειδικούς, τα πρώτα αποτελέσματα μπορεί να γίνουν αισθητά μέσα σε λίγες εβδομάδες συνεπούς εξάσκησης, ενώ τα μακροπρόθεσμα οφέλη απαιτούν περισσότερο χρόνο και συνέπεια.

Όπως αναφέφει το everydayhealth, η γιόγκα ενισχύει τη δύναμη, την κινητικότητα και τη γενική φυσική κατάσταση, όπως εξηγεί ο Paul Warloski, εκπαιδευτής γιόγκα και επικεφαλής του Simple Endurance Coaching στο Ουισκόνσιν. Ορισμένα στυλ, όπως η Ashtanga και η Vinyasa, προσφέρουν έντονη άσκηση που βελτιώνει τη δύναμη, την ισορροπία και την αντοχή, ενώ πιο ήπια στυλ, όπως η Yin και η Restorative Yoga, εστιάζουν στη χαλάρωση των μυών, στη μείωση του στρες και στη βελτίωση της ευλυγισίας.

Γιόγκα και ευλυγισία

Η γιόγκα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στην αύξηση της ευλυγισίας. Οι στάσεις τεντώνουν τους μύες και αυξάνουν το εύρος κίνησης, με πολλούς ασκούμενους να νιώθουν πιο ευλύγιστοι ακόμη και μετά από μία συνεδρία. Η δασκάλα Στέφανι Τόμας αναφέρει ότι για διαρκείς βελτιώσεις απαιτούνται περίπου οκτώ εβδομάδες εξάσκησης, με τουλάχιστον τέσσερις συνεδρίες την εβδομάδα διάρκειας 20 λεπτών. Η γιν γιόγκα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για αυτόν τον σκοπό, καθώς οι στάσεις διατηρούνται για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.

Γιόγκα και δύναμη

Οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας των ΗΠΑ συνιστούν προπόνηση δύναμης δύο φορές την εβδομάδα. Οι πιο ήπιες μορφές γιόγκα δεν καλύπτουν απαραίτητα αυτό το όριο, αλλά οι έντονες πρακτικές όπως η Power Yoga και η Ashtanga μπορούν να ενισχύσουν τη μυϊκή δύναμη.

Η γιόγκα ενεργοποιεί κυρίως ισομετρικές συσπάσεις, όπου οι μύες δημιουργούν ένταση χωρίς να αλλάζει το μήκος τους ή να κινείται η άρθρωση. Ο Warloski προτείνει στάσεις όπως Πολεμιστής και Ημισέληνος για 10–15 αναπνοές, ώστε να ενισχυθεί η σταθερότητα των αρθρώσεων. Οι πραγματικές προσαρμογές στη δύναμη συνήθως γίνονται ορατές μετά από περίπου 16 συνεδρίες, ενώ σημαντική βελτίωση παρατηρείται μετά από τέσσερις έως οκτώ εβδομάδες συνεπούς εξάσκησης τρεις φορές την εβδομάδα.

Οι στάσεις που προάγουν τη δύναμη περιλαμβάνουν την σανίδα, το Chaturanga, το Navasana, το Utkatasana, την εκτεταμένη πλευρική γωνία και τις τρεις στάσεις του Πολεμιστή, σύμφωνα με τη δασκάλα Meggan Berg.

Γιόγκα και καρδιαγγειακή υγεία

Η γιόγκα μπορεί να ενισχύσει και την καρδιοαναπνευστική φυσική κατάσταση. Το HHS συνιστά 150 λεπτά μέτριας ή 75 λεπτά έντονης αερόβιας δραστηριότητας την εβδομάδα, με τις έντονες μορφές γιόγκα, όπως η Vinyasa, να προσμετρώνται στο όριο μέτριας δραστηριότητας. Η διαλειμματική καρδιο-γιόγκα υψηλής έντασης μπορεί να φέρει βελτίωση σε μόλις τέσσερις εβδομάδες, αλλά η διάρκεια και η ένταση εξαρτώνται από τον τύπο γιόγκα και την ατομική φυσική κατάσταση. Για πιο ήπιες μορφές, συνιστάται συμπληρωματική αερόβια δραστηριότητα, όπως περπάτημα, κολύμβηση ή ποδηλασία.

Γιόγκα και απώλεια βάρους

Η καύση θερμίδων κατά τη γιόγκα ποικίλλει ανάλογα με το στυλ και το άτομο. Ένα άτομο μπορεί να κάψει από 240 έως 336 θερμίδες την ώρα με Hatha Yoga, ενώ οι πιο έντονες μορφές όπως η Ashtanga, η Vinyasa και η Power Yoga αυξάνουν τον καρδιακό ρυθμό και καίνε περισσότερες θερμίδες.

Η γιόγκα ενθαρρύνει επίσης αλλαγές στον τρόπο ζωής, όπως υγιεινότερες διατροφικές συνήθειες και καλύτερη διαχείριση στρες, υποστηρίζοντας έτσι μακροπρόθεσμη απώλεια βάρους. Ο Thomas σημειώνει ότι η απώλεια βάρους μόνο με γιόγκα είναι πιο αργή, ενώ η συνδυαστική προσέγγιση με αερόβια άσκηση και άρση βαρών μπορεί να προσφέρει καλύτερα και ταχύτερα αποτελέσματα, με ρυθμό περίπου 1–2 κιλά την εβδομάδα, σύμφωνα με τα CDC.