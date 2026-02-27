Οι μαθητές στερούνται μαθημάτων λόγω υποστελέχωσης με τους γονείς να ζητούν άμεση κάλυψη των κενών.

Διανύουμε ήδη το δεύτερο τρίμηνο με τα κενά στα σχολεία να συνεχίζουν να είναι στο «κόκκινο» και εκατοντάδες μαθητές να στερούνται χιλιάδες ώρες μαθημάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα όσα συμβαίνουν στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου με τους γονείς να αναγκάζονται να προβούν σε επίσημη αναφορά προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναδεικνύοντας τα σοβαρά εκπαιδευτικά κενά που παραμένουν άλυτα από τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με την επιστολή, εδώ και δύο εβδομάδες δεν πραγματοποιούνται μαθήματα Αγγλικών στις τάξεις Β΄ και Ε΄ Δημοτικού, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς από την αρχή της σχολικής χρονιάς δεν υπάρχει επαρκής κάλυψη εκπαιδευτικού. Παράλληλα, η Πρωινή Ζώνη δεν έχει λειτουργήσει καθόλου από την έναρξη της χρονιάς, γεγονός που δημιουργεί σημαντικές δυσκολίες σε εργαζόμενους γονείς. Την ίδια στιγμή, καταγγέλλεται ότι εκπαιδευτικοί Παράλληλης Στήριξης καλύπτουν περισσότερες από μία τάξεις, παρά τις εγκεκριμένες γνωματεύσεις για πλήρη υποστήριξη μαθητών.

Ο Σύλλογος κάνει λόγο για χαμένες διδακτικές ώρες, υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και αίσθημα ανασφάλειας στη σχολική κοινότητα, ζητώντας:

Άμεση κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών

Πλήρη εφαρμογή της Παράλληλης Στήριξης όπου έχει εγκριθεί

Σαφή ενημέρωση για τις ενέργειες και το χρονοδιάγραμμα επίλυσης

«Η εκπαίδευση των παιδιών μας είναι δικαίωμα — όχι πολυτέλεια», τονίζουν οι γονείς, δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις παρεμβάσεις τους μέχρι να δοθούν ουσιαστικές λύσεις.

Η επιστολή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου προχώρησε σήμερα σε επίσημη αποστολή εγγράφου προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ζητώντας την άμεση πρωτοκόλληση και έγγραφη απάντηση σχετικά με τα σοβαρά εκπαιδευτικά κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στο σχολείο μας.

Παρά τις προηγούμενες παρεμβάσεις και διαμαρτυρίες μας τους τελευταίους μήνες, η κατάσταση όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά έχουν προκύψει και νέα προβλήματα.



• Δεν πραγματοποιούνται μαθήματα Αγγλικών εδώ και δύο εβδομάδες στις τάξεις Β΄ και Ε΄ Δημοτικού, λόγω απομάκρυνσης εκπαιδευτικού.

• Στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής επηρεάζονται πολλαπλά τμήματα από την αρχή της σχολικής χρονιάς λόγω έλλειψης εκπαιδευτικού.

• Η Πρωινή Ζώνη δεν έχει λειτουργήσει καθόλου από την αρχή της χρονιάς, δημιουργώντας σοβαρό πρόβλημα σε εργαζόμενους γονείς.

• Εκπαιδευτικοί Παράλληλης Στήριξης μοιράζονται σε δύο τάξεις, παρά τις εγκεκριμένες γνωματεύσεις για πλήρη υποστήριξη μαθητών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα παραπάνω σημαίνουν:

Χαμένες διδακτικές ώρες

Υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Μη κάλυψη των αναγκών μαθητών που δικαιούνται υποστήριξη

Αίσθημα αδικίας και ανασφάλειας στην σχολική κοινότητα

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02t4JNUtFGrwwjJB4hpUFGVE8kdEcdMxbc9rxJDyZMD8wbMvLb1pLGq6f3zwzUATxAl&id=100063462760121}