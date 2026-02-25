Όλες οι λεπτομέρειες για τις αιτήσεις εισαγωγής σε Ωνάσεια, Πρότυπα και Πειραματικά, οι ημερομηνίες εξετάσεων και κλήρωσης.

Σε φάση τελικής προετοιμασίας βρίσκονται χιλιάδες μαθητές που επιθυμούν να εισαχθούν στα Πρότυπα, τα Ωνάσεια και τα Πειραματικά Σχολεία. Το κρίσιμο τριήμερο έχει οριστεί για τις 24, 25 και 26 Απριλίου, οπότε θα πραγματοποιηθούν τόσο η δημόσια κλήρωση όσο και οι γραπτές εξετάσεις εισαγωγής.

Παρασκευή 24 Απριλίου: Η κλήρωση για τα Πειραματικά

Η διαδικασία ξεκινά με τη δημόσια κλήρωση για τα Πειραματικά Σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια). Την ίδια ημέρα θα αποδοθεί και ο τυχαίος Αριθμός Προτεραιότητας, ο οποίος αξιοποιείται σε περίπτωση ισοβαθμίας για την εισαγωγή στα Πρότυπα, στα Δημόσια Ωνάσεια και στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία.

Σάββατο 25 Απριλίου: Εξετάσεις για τα Πρότυπα

Το Σάββατο διεξάγεται η δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων για τα Πρότυπα Σχολεία (Γυμνάσια και Λύκεια) και τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία. Η εξέταση επικεντρώνεται στην κατανόηση κειμένου, στη μαθηματική σκέψη και στη γενικότερη αξιολόγηση γνωστικών δεξιοτήτων.

Κυριακή 26 Απριλίου: Εξετάσεις για τα Ωνάσεια Σχολεία

Την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί η δοκιμασία δεξιοτήτων και γνώσεων για την εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, με διαφοροποιημένη δομή που περιλαμβάνει και αξιολόγηση συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων.

Το ΦΕΚ για τις φετινές αιτήσεις εισαγωγής σε Πρότυπα, Ωνάσεια και Πειραματικά Σχολεία

Το ΦΕΚ που ορίζει τη φετινή διαδικασία σημειώνει ότι η συμμετοχή των μαθητών στις διαδικασίες εισαγωγής σε Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.), σε Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜ.Ω.Σ.), σε Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Π.Ε.Σ.) και σε Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εκ μέρους του ενός εκ των δύο γονέων/κηδεμόνων/εχόντων την επιμέλεια των μαθητών.

Πρότυπα, Ωνάσεια και Πειραματικά Σχολεία: Βήμα βήμα η διαδικασία υποβολής αίτησης εισαγωγής

Δικαίωμα πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έχει ο γονέας/κηδεμόνας/έχων-έχουσα την επιμέλεια μαθητών/τριών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις διαδικασίες εισαγωγής των Π.Σ., των ΔΗΜ.Ω.Σ., των Π.Ε.Σ και των ΠΕΙ.Σ. Η αυθεντικοποίηση του/της γίνεται μέσω των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet). Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που απαιτείται για τους

σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται μετά από αίτημα του γονέα/κηδεμόνα/έχοντος-έχουσας

την επιμέλεια.

2. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων:

i) Αποδίδεται αυτόματα ο εξαψήφιος κωδικός του/της μαθητή/τριας.

ii) Δεν πραγματοποιείται καμία αλλαγή από τους διαχειριστές της πλατφόρμας σχετικά με τα στοιχεία της αίτησης ή τις δηλωθείσες προτιμήσεις.

iii) Οι Διευθυντές/ντριες ή Προϊστάμενοι/ες των Π.Σ., των ΔΗΜ.Ω.Σ., των Π.Ε.Σ και των ΠΕΙ.Σ. και τα μέλη τωνΕπιτροπών Εξετάσεων Π.Σ., Π.Ε.Σ. και ΔΗΜ.Ω.Σ. εισέρχονται στο σύστημα με τους κωδικούς διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet). Κατά την ως άνω είσοδό τους πραγματοποιείται επαλήθευση της κατά περίπτωση ιδιότητάς τους ως Διευθυντή/ντριας ή Προϊσταμένου/ης Π.Σ., ΔΗΜ.Ω.Σ., Π.Ε.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ή μέλους Επιτροπής Εξετάσεων Π.Σ., Π.Ε.Σ. και ΔΗΜ.Ω.Σ. και αποκτούν πρόσβαση σε δεδομένα που τους αφορούν κατά λόγο της κατά περίπτωση αρμοδιότητάς τους.

3. Για τις αιτήσεις που αφορούν στη σχολική μονάδα αρμοδιότητάς τους έχουν τη δυνατότητα τα πρόσωπα της περ. iii της παρ. 2 να δηλώνουν για κάθε αίτηση:

α) Τη μη συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στη διαδικασία λόγω ανάκλησης της αίτησης με υπεύθυνη δήλωση του/της αιτούντος/ούσας,

β) αν ο/η υποψήφιος/α μαθητής/τρια είναι άτομο με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), κατόπιν ελέγχου των απαραίτητων δικαιολογητικών που έχουν αναρτηθεί στο σχετικό πεδίο, αν η αίτηση αφορά σε Πρότυπο Σχολείο ή/και Δημόσιο Ωνάσειο Σχολείο ή/και Πρότυπο Εκκλησιαστικό Σχολείο,

γ) αν ο/η υποψήφιος/α μαθητής/τρια έχει τη δυνατότητα της κατ’ εξαίρεση εισαγωγής για λόγους συγγένειας με ειδική κλήρωση, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών που έχουν αναρτηθεί, αν η αίτηση αφορά σε Πειραματικό Σχολείο,

δ) αν ο/η υποψήφιος/α μαθητής/τρια ανήκει στην κατηγορία για εισαγωγή με βάση το γεωγραφικό παράγοντα, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών που έχουν αναρτηθεί, στην περίπτωση που η αίτηση αφορά ΔΗΜ.Ω.Σ.

4. Οι Διευθυντές/ντριες/Προϊστάμενοι/ες των Π.Σ., των ΔΗΜ.Ω.Σ., των Π.Ε.Σ και των ΠΕΙ.Σ. και τα μέλη των επιτροπών εξετάσεων έχουν τη δυνατότητα να εξάγουν συγκεντρωτικά στοιχεία των αιτήσεων, κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς τους

Πότε και πώς ανακοινώνονται τα αποτέλεσματα εισαγωγής

Όπως σημειώνεται και στο σχετικό ΦΕΚ τα αποτελέσματα της κλήρωσης και της βαθμολόγησης των γραπτών, διαβιβάζονται με ευθύνη της Επιτροπής Κλήρωσης και της Επιτροπής του Βαθμολογικού Κέντρου, αντίστοιχα, στον διαχειριστή του συστήματος, προκειμένου να εισαχθούν στην πλατφόρμα. Κατόπιν καταρτίζεται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων ανά σχολείο και αναρτάται ψηφιακά στην πλατφόρμα. Παράλληλα ειδοποιούνται, στα στοιχεία επικοινωνίας της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας/έχων-ουσα την επιμέλεια τα τελικά αποτελέσματα των διαδικασιών εισαγωγής. Οι Διευθυντές/ντριες/Προϊστάμενοι/ες των Πρότυπων Σχολείων, των Πειραματικών Σχολείων, των Πρό

τυπων Εκκλησιαστικών Σχολείων και των ΔΗΜ.Ω.Σ. εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του άρθρου 3 και εξάγουν τα αποτελέσματα. Μετά το πέρας της διαδικασίας ο/η αιτών/ούσα δύναται να εισέρχεται στο Π.Σ.Α.Ε. και συγκεκριμένα στο πεδίο «Αίτηση συμμετοχής στις διαδικασίες εισαγωγής Πρότυπων Σχολείων, Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων, Πρότυπων Εκκλησιαστικών Σχολείων και Πειραματικών Σχολείων» και να ενημερώνεται για το αποτέλεσμα που αφορά στην αίτησή του/της κάνοντας χρήση του κωδικού της αίτησης.

Δείτε το ΦΕΚ