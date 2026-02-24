Γιατί αρνήθηκε στην ΟΝΝΕΔ ο Προκόπης Παυλόπουλος - Γιατί ο Μεϊμαράκης αρνήθηκε τη θέση του προέδρου του Συνεδρίου.

Ένα μεγάλο ερώτημα είναι αν ο Κώστας Καραμανλής θα παραστεί στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας τον προσεχή Μάιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες των «Παιχνιδιών Εξουσίας» ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα παραστεί.

Όλα δείχνουν πως ο Κώστας Καραμανλής επιλέγει να μην έχει πλέον καμιά σχέση με τα κομματικά πράγματα, έστω και αν υπήρξε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας από το 1997 έως το 2009, επί δώδεκα συναπτά έτη και πρωθυπουργός από το 2004 έως το 2009. Υπήρξε δε και βουλευτής της ΝΔ στην Α΄ Θεσσαλονίκης από το 1989 έως το 2023. Η απουσία του Κ. Καραμανλή από το Συνέδριο της ΝΔ, πάντως, εφόσον δεν αλλάξει κάτι θεαματικά έως τον Μάιο (που η στήλη δεν το βλέπει) θα σηματοδοτεί την πλήρη ρήξη των σχέσεών του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες το περασμένο διάστημα και ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος δέχτηκε πρόταση να συμμετάσχει σε εκδήλωση της ΟΝΝΕΔ (πιθανότατα της ΔΑΠ) για τη συνταγματική αναθεώρηση πλην όμως αρνήθηκε. Το σκεπτικό του Πρ. Παυλόπουλου φέρεται να ήταν ότι δεν λαμβάνει μέρος σε κομματικές εκδηλώσεις.

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης είχε αρνηθεί την πρόταση που του έγινε σε κατ΄ ιδίαν συνάντησή τους ο πρωθυπουργός να αναλάβει πρόεδρος του Συνεδρίου της ΝΔ. Θέση που τελικά αποδέχτηκε ασμένως ένας πρώην «Καραμανλικός», ο Θοδωρής Ρουσόπουλος.