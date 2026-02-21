Σε θέση μάχης και οι «δελφίνοι» της ΝΔ.

Κυβέρνηση και κόμμα έχουν ανάψει τις μηχανές στο φουλ εγκαινιάζοντας για τα καλά την προεκλογική περίοδο 12 με 15 μήνες πριν από τις εθνικές εκλογές.

Βουλευτές τρέχουν από πίτα σε πίτα στις Περιφέρειες τους, οι νέοι υποψήφιοι ανοίγουν πολιτικά γραφεία ενώ έχουν αρχίσει και τα προεκλογικά τραπέζια..

Το κόμμα με αφορμή και το συνέδριο της Ν.Δ. την Άνοιξη έχει μπει σε διάταξη μάχης. Το δε Μαξίμου έχει αρχίσει να αναλαμβάνει σειρά πρωτοβουλιών σε μία προσπάθεια να επιβάλλει τον προεκλογικό ρυθμό.

Άνοιξε Πολιτικό Γραφείο ο Π. Μαρινάκης

Το ντεμπούτο του στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ. στον Β. Τομέα έκανε ο Παύλος Μαρινάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εγκαινίασε το νέο πολιτικό του γραφείο στο Ν.Ψυχικό ενώ ταυτόχρονα μετακόμισε από το Παγκράτι στο Χαλάνδρι για να βρίσκεται στην «καρδιά» της Περιφέρειας που θα πολιτευτεί.

Με μία εκδήλωση που συγκέντρωσε -σύμφωνα με πληροφορίες -πάνω από 2.500 φίλους και κομματικά στελέχη, ο Π. Μαρινάκης μπαίνει στα βαθιά της πολιτικής ελπίζοντας σε μία καλή προεκλογική κούρσα προκειμένου να εκλεγεί βουλευτής.

Προεκλογικές εμφανίσεις με αφορμή τις πίτες!

Ταυτόχρονα οι υπουργοί έχουν αρχίσει τον μαραθώνιο της παρουσίασης του στις εκλογικές τους Περιφέρειες με αφορμή άλλοτε προσωπικές εκδηλώσεις και άλλοτε με αφορμή τις εκατοντάδες πίτες που κόβουν κομματικές οργανώσεις, επιμελητήρια, Σύλλογοι κλπ.

Όσο για τους «δελφίνους» της Ν.Δ. παίζουν και σε άλλες πίστες. Πέραν της εκλογικής τους Περιφέρειας αξιοποιούν και προσκλήσεις που δέχονται από όλη την Ελλάδα ή τις προσυνεδριακές διαδικασίες για να έρθουν σε επαφή με ευρύτερες κοινωνικές ομάδες.

Σε θέση μάχης και οι «δελφίνοι»

Ήδη, ο Ν. Δένδιας έχει μιλήσει σε Καστοριά και Αγρίνιο καταθέτοντας την δική του ιδεολογική πλατφόρμα για το μέλλον της Ν.Δ. και της χώρας. Με κύριο σύνθημα «επιστροφή στις ρίζες και τις αρχές της Ν.Δ» ο υπουργός Άμυνας κάνει διακριτή την παρουσία του και ταυτόχρονα παίρνει με τρόπο αποστάσεις από τις κυβερνητικές επιλογές με τις οποίες δεν συμφωνεί. Ξεκάθαρα εκφράζει έναν πολύ πιο αυστηρό και επιφυλακτικό λόγο απέναντι στα «ήρεμα νερά» με την Τουρκία ενώ ευθέως κάνει λόγο για συρρίκνωση του παραταξιακού εύρους της παραδοσιακής Ν.Δ. εμμένοντας στο λαϊκό και κοινωνικό και όχι στο φιλελεύθερο στίγμα της.

Ηχηρό παρών δίνει και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κ Χατζηδάκης στο Β. Τομέα αλλά και σε σειρά κυβερνητικών και κομματικών εκδηλώσεων.

Περιοδείες σε όλη την Ελλάδα κάνει και ο Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή το κόμμα ή τις αρμοδιότητες του ως υπουργός Υγείας. Πρόσφατα βρέθηκε στα Γιάννενα ενώ κάνει αισθητή την παρουσία του επισκεπτόμενος τα νοσοκομεία ανά την Ελλάδα. Άλλοτε αθόρυβα άλλοτε με επεισόδια …

Προεκλογικές εξορμήσεις και εκτός τειχών Α΄ Αθηνών έχει ξεκινήσει και ο Κ. Πιερρακάκης που βρέθηκε πρόσφατα ως υπουργός οικονομικών στην Κρήτη σε εκδήλωση με κύριο ομιλητή τον ίδιο.

Πρωτοβουλία κινήσεων σε κεντρικό επίπεδο

Στην μεγάλη εικόνα ο πρωθυπουργός Κ, Μητσοτάκης εκτός από τις περιοδείες σε 5-6 μεγάλες πόλεις στην επικράτεια μετέχοντας στις προσυνεδριακές διαδικασίες, αναλαμβάνει σειρά πρωτοβουλιών σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο ελπίζοντας να τραβήξει την δημόσια συζήτηση από την σκανδαλολογία και να την θέσει στις ράγες που συμφέρει την κυβέρνηση. Σε αυτήν την κατεύθυνση άνοιξε την συζήτηση για την Συνταγματική Αναθεώρηση , το Εθνικό Απολυτήριο , την επιστολική ψήφο των ομογενών επιδιώκοντας ευρύτερες συναινέσεις περισσότερο για να εκθέσει την αντιπολίτευση παρά για να τα βρουν.

Και στο βάθος... σκανδαλολογία

Επί του παρόντος, ο κυβερνητικός σχεδιασμός σκοντάφτει στη σκανδαλολογία με την αντιπολίτευση να επικεντρώνει την αντιπαράθεση σε θέματα διαφθοράς. Με την κυβέρνηση να δηλώνει ότι το σκάνδαλο με τα Προγράμματα κατάρτισης και τον Γ. Παναγόπουλο και το σκάνδαλο με τα μαϊμού επιδόματα με εμπλεκόμενη την πρώην Γρ. Οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ Αναστασία Χατζηδάκη , είναι «πράσινα» και η αντιπολίτευση να αποδίδει εξ ολοκλήρου την πολιτική ευθύνη στην κυβέρνηση με το επιχείρημα ότι εκτρέφει ή ανέχεται την διαφθορά στον κρατικό μηχανισμό.