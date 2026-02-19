ΣΥΡΙΖΑ για Καιρίδη: «Καθεστωτισμός και αλαζονεία».

Μετά την επίθεση του Άδωνι Γεωργιάδη στον Κώστα Παπαχλιμίντζο, υπήρξε νέο επεισόδιο «γαλάζιου» στελέχους με δημοσιογράφο, αυτή τη φορά με πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Καιρίδη.

«Θα κάνετε σωστά τη δουλειά», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ στη Μίνα Καραμήτρου, όταν η δημοσιογράφος- που παρουσιάζει την εκπομπή «10 παντού» με τον Νίκο Στραβελάκη- του ζήτησε να μιλά πιο σιγά. «Α, δεν κάνουμε και τη δουλειά σωστά; Σας παρακαλώ κύριε Καιρίδη, δεν θέλω να φωνάζω», δεν θέλω να φωνάζω, αντέδρασε η Μίνα Καραμήτρου.

{https://www.youtube.com/watch?v=B_1JoXY7rUw}

«Δυστυχώς, αυτό το κρούσμα καθεστωτισμού και αλαζονείας απέναντι σε δημοσιογράφους δεν είναι το μοναδικό», επεσήμανε ο ΣΥΡΙΖΑ, υπενθυμίζοντας την επίθεση του Άδωνι Γεωργιάδη στον Κώστα Παπαχλιμίντζο και την πρόσφατη απειλή του Παύλου Μαρινάκη στον Χρήστο Αβραμίδη για μηνύσεις, κατά τη διάρκεια του briefing.

«Το άθλιο αυτό μοτίβο των απειλών και των εκβιασμών κατά δημοσιογράφων δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η κυβέρνηση και το κόμμα του κ. Μητσοτάκη θα πρέπει να αντιληφθούν πως οι εποχές του “αποφασίζουμε και διατάζουμε” έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί», υπογράμμισε η Κουμουνδούρου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τον Καιρίδη

«Να κάνετε καλά τη δουλειά σας!»: Αυτή ήταν η φράση που τόλμησε να ξεστομίσει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Καιρίδης, στους δημοσιογράφους του τηλεοπτικού σταθμού Open Μίνα Καραμήτρου και Νίκο Στραβελάκη.

Δυστυχώς, αυτό το κρούσμα καθεστωτισμού και αλαζονείας απέναντι σε δημοσιογράφους δεν είναι το μοναδικό. Μόλις χθες Τετάρτη, ο Αδ. Γεωργιάδης επιτέθηκε με σκαιότατο τρόπο στον δημοσιογράφο της ΕΡΤ Κώστα Παπαχλιμίντζο, μεταφράζοντας μια απλή ερώτηση του δημοσιογράφου σε «ισαποστακισμό». Ενώ την περασμένη βδομάδα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης, έφτασε στο σημείο να απειλήσει με μηνύσεις τον δημοσιογράφο Χρήστο Αβραμίδη, κατά τη διάρκεια του briefing, επειδή… τόλμησε να θέσει ερωτήσεις.

Το άθλιο αυτό μοτίβο των απειλών και των εκβιασμών κατά δημοσιογράφων δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η κυβέρνηση και το κόμμα του κ. Μητσοτάκη θα πρέπει να αντιληφθούν πως οι εποχές του «αποφασίζουμε και διατάζουμε» έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί.