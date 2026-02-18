Πάνω από 5 ώρες ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα ήταν ενώπιον του ανακριτή.

Δεν ήξερε, δεν γνώριζε και έδωσε τους συνεργάτες του καθώς «άλλοι ήταν υπεύθυνοι να υπογράφουν για την ασφάλεια του εργοστασίου». Αυτά υποστήριξε ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» ο οποίος βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή για πάνω από 5 ώρες, ενώ με την σύμφωνη γνώμη και του εισαγγελέα αποφασίστηκε η προφυλάκισή του.

Ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας μπισκότων κατέθεσε υπόμνημα, ενώ δέχτηκε δεκάδες ερωτήσεις από τον ανακριτή.

Μάλιστα οι δικηγόροι του επιχειρηματία επικαλέστηκαν μηχανολογικές μελέτες και τοπογραφικά διαγράμματα από το 2007 -έτος έναρξης λειτουργίας του εργοστασίου- έως και τις 21 Ιανουαρίου 2026, δηλαδή πέντε ημέρες πριν από την έκρηξη. Παράλληλα είπαν ότι ο ιδιοκτήτης δεν είχε γνώση των προβλημάτων καθώς είχε δώσει πλήρη εξουσιοδότηση σε συνεργάτες του. «Στον χώρο έπαιζαν και τα παιδιά μου… δεν γνώριζα» είπε μεταξύ άλλων ο ιδιοκτήτης στον ανακριτή Τρικάλων.

Εργαζόμενοι πήγαν ξανά για συμπαράσταση στον ιδιοκτήτη

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgi8f3petypl?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το πόρισμα καταπέλτης της Πυροσβεστικής

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgi92l0gcrtd?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

Νέα βίντεο ντοκουμέντα από τη στιγμή της φονικής έκρηξης

Τα βίντεο παρουσιάζουν με ανατριχιαστική σαφήνεια τη στιγμή κατά την οποία φλεγόμενες λαμαρίνες και αντικείμενα εκτινάσσονται στον αέρα, δημιουργώντας μια «κόλαση» πυρός. Η ένταση της έκρηξης ήταν τόσο ισχυρή ώστε σε ορισμένα καρέ η εικόνα από τις κάμερες ασφαλείας «ασπρίζει» ή «παγώνει», στοιχείο που αποτυπώνει το τεράστιο ενεργειακό φορτίο της εκτόνωσης.

Οι αναλύσεις των αρχών στα συγκεκριμένα βίντεο οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η έκρηξη προηγήθηκε της φωτιάς, γεγονός καθοριστικής σημασίας για την πορεία των ερευνών. Η ακριβής ώρα καταγραφής από τις κάμερες επιβεβαιώθηκε από την Πυροσβεστική, η οποία συνεχίζει να διερευνά τα αίτια της τραγωδίας, ενώ οι τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Μαρτυρία φύλακα

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η μαρτυρία του φύλακα, ο οποίος σώθηκε από θαύμα. Όπως διακρίνεται στα βίντεο, πραγματοποιούσε περιπολία με φακό σε πολύ μικρή απόσταση από τις δεξαμενές υγραερίου τη στιγμή της έκρηξης. Ο ίδιος ανέφερε στους αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) ότι το ωστικό κύμα τον πέταξε περίπου ένα μέτρο μακριά, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα άκουσε φωνές για βοήθεια από τον χώρο παραγωγής και συσκευασίας, όπου είχε ήδη ξεσπάσει πυρκαγιά.

«Με τον φακό στο χέρι και πεζός πέρασα από το σημείο όπου βρίσκονται οι δεξαμενές υγραερίου, τις οποίες τις είχα στο δεξί μου χέρι και συνέχισα σε απόσταση πέντε μέτρων, όταν και άκουσα δύο εκρήξεις. Ένα ωστικό κύμα με εκτίναξε σε απόσταση ενός μέτρου περίπου και σηκώνοντας αντιλήφθηκα ότι είχε εκδηλωθεί φωτιά στον χώρο όπου βρισκόταν η παραγωγή – συσκευασία και άκουγα φωνές, οι οποίες προέρχονταν από τον εσωτερικό χώρο του εργοστασίου που είχε εκδηλωθεί η πυρκαγιά» ανέφερε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgi88aw3m8tt?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

Οι «κώδωνες κινδύνου» που αγνοήθηκαν

Την ίδια ώρα, στην ογκώδη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την έκρηξη περιλαμβάνονται καταθέσεις «φωτιά».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, καταγράφεται μαρτυρία για συναγερμό που χτυπούσε επανειλημμένα σε φούρνο της γραμμής παραγωγής βρώμης κατά την τελευταία εβδομάδα. Ο υπεύθυνος βάρδιας φέρεται να απενεργοποιούσε το σύστημα, θεωρώντας ότι πρόκειται για «λάθος μήνυμα». Παραμένει υπό εξέταση αν πράγματι επρόκειτο για λανθασμένη ένδειξη.

Προϊστάμενοι όλων των βαρδιών καταθέτουν ότι είχαν ενημερώσει τη διοίκηση για την έντονη δυσοσμία, λαμβάνοντας οδηγία να ρίξουν καθαριστικά στην αποχέτευση, επιμένοντας στο σενάριο προέλευσης από τους υπονόμους.

«Η μυρωδιά από τη διαρροή στις σωληνώσεις ήταν τόσο έντονη που έτσουζαν τα μάτια μας, καλύπταμε τη μύτη με τα ρούχα μας» ανέφεραν χαρακτηριστικά εργαζόμενοι.

Μαρτυρία εργαζομένης επισημαίνει ότι η δυσοσμία παρέμενε έντονη ακόμη και λίγες ώρες πριν το μοιραίο ξημέρωμα της Δευτέρας, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί οποιοδήποτε προληπτικό μέτρο.