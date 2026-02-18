Και στα τρία εργοστάσια της μπισκοτοβιομηχανίας εντοπίστηκαν κρυφές αποθήκες, κρυφές δεξαμενές, θαμμένες πρόχειρα σωληνώσεις παροχής, μειωμένα τετραγωνικά και μειωμένο κόστος εξοπλισμού πυρασφάλειας.

Καταιγισμός αποκαλύψεων ακολουθεί τους πρώτους ουσιαστικούς ελέγχους της Περιφέρειας στα τρία εργοστάσια ιδιοκτησίας Τζιωρτιώτη - έπειτα από τον τραγικό χαμό πέντε εργατριών που προκλήθηκε εξαιτίας εγκληματικής αδιαφορίας των υπευθύνων για τα σημάδια διαρροής προπανίου στις εγκαταστάσεις της «Βιολάντα».

Χθες Τρίτη σφραγίστηκε και δεύτερο εργοστάσιο, αυτό της Vitafree στους Ταξιάρχες με το έγγραφο της Περιφέρειας να κάνει λόγο για «άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων λόγω μη ύπαρξης πιστοποιητικών ελέγχου δεξαμενών σε ισχύ και μην ύπαρξης πιστοποιητικού πυροπροστασίας ή αποδεικτικού αρχειοθέτησης μελέτης πυροπροστασίας».

Πιο συγκεκριμένα, τα 1.500 τετραγωνικά της επέκτασης του εργοστασίου λειτουργούσαν χωρίς μελέτη πυρασφάλειας, ενώ ήταν δηλωμένες δύο δεξαμενές και εντοπίστηκαν τέσσερις.

Αξίζει να σημειωθεί πως την Κυριακή εντοπίστηκαν σκαπτικά μηχανήματα να πραγματοποιούν «κρυφές» εργασίες δίπλα σε δεξαμενές και σωληνώσεις στο δεύτερο αυτό εργοστάσιο.

Προς «σφράγιση» και το τρίτο εργοστάσιο

Έρευνες πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη και στο τρίτο εργοστάσιο της εταιρείας, στο Μακρυχώρι.

Πηγές από το πυροσβεστικό σώμα σημειώνουν πως και αυτές οι εγκαταστάσεις οδεύουν προς προσωρινό λουκέτο, καθώς και σε αυτό το εργοστάσιο εντοπίστηκε κρυφή αποθήκη 400 τετραγωνικών μέτρων, χωρίς κανένα μέτρο πυρασφάλειας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, και στα τρία εργοστάσια υπάρχουν κρυφές αποθήκες, κρυφές δεξαμενές, θαμμένες πρόχειρα σωληνώσεις παροχής - με πιθανή αιτία την απόκρυψη, μειωμένα τετραγωνικά και μειωμένο κόστος εξοπλισμού πυρασφάλειας.

Και δεύτερο κρυφό υπόγειο στην «Βιολάντα»

Σύμφωνα, μάλιστα, με το ρεπορτάζ του Star στο εργοστάσιο «Βιολάντα» υπάρχει και δεύτερο υπόγειο - εξαφανισμένο από σχέδια και άδειες.

Βρίσκεται στην μονάδα που δεν καταστράφηκε στα Τρίκαλα, κάτω από το πωλητήριο των μπισκότων και τα γραφεία της διοίκησης. Το αδήλωτο υπόγειο είναι περίπου ένα στρέμμα και η πρόσβαση γίνεται μόνο μέσω καταπακτής.

Εργατικό Κέντρο Τρικάλων: «Οργανωμένη παρέμβαση της ιδιοκτησίας τα χειροκροτήματα»

Πέρα από τις νέες αποκαλύψεις που αφορούν τις εγκληματικές παραλείψεις και στα τρία εργοστάσια της μπισκοτοβιομηχανίας, αλγεινές εντυπώσεις προκάλεσαν χθες εκδηλώσεις συμπαράστασης στον ιδιοκτήτη έξω από τα δικαστήρια όπου βρέθηκε για να ζητήσει νέα προθεσμία.

Με ανακοίνωσή του το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων κάνει λόγο για «καθόλου αυθόρμητες» και ουσιαστικά ενορχηστρωμένες από την ίδια την εργοδοσία εκδηλώσεις.

«Οι πρόσφατες συγκεντρώσεις κάποιων εργαζομένων της "Βιολάντα" έξω από την αστυνομική διεύθυνση και τα δικαστήρια δεν είναι καθόλου αυθόρμητες, έγιναν με οργανωμένη παρέμβαση της εργοδοσίας μέσω ενός στενού πυρήνα στελεχών της επιχείρησης και συγγενών του εργοδότη. Σε όσους εργαζομένους ενέδωσαν σ’ αυτή την καθοδηγούμενη προσπάθεια, να φτιαχτεί ένα ιδανικό προφίλ για τον εργοδότη αλλά και συνολικά σε όλους τους εργαζόμενους, απευθυνόμαστε για να σκεφτούν ορισμένα ζητήματα που σχετίζονται:

Πρώτον με το ότι θα μπορούσαν κάποιοι από αυτούς να ήταν στην θέση των θυμάτων και των οικογενειών τους.

Δεύτερον ότι εργοδότης και εργαζόμενοι δεν είναι στην ίδια θέση αλλά τα κέρδη του εργοδότη και η ανάπτυξη του πάτησαν πάνω σε απλήρωτες υπερωρίες, σε νυχτερινά ή αργίες που δεν πληρωνόταν, σε αποζημιώσεις που δεν δίνονταν και γενικότερα σε πολύ δύσκολες συνθήκες δουλειάς, με υπερεντατικοποίηση και υπερεκμετάλλευση των εργαζομένων.

Τρίτον η δικαιολογημένη αβεβαιότητα που αισθάνονται για την δουλειά τους και το εισόδημα τους πρέπει να γίνει οργανωμένη διεκδίκηση από τον εργοδότη και από το Υπουργείο Εργασίας να διασφαλίσουν τους μισθούς τους για όσο χρονικό διάστημα παραμένει η επιχείρηση κλειστή και στα τρία εργοστάσια. Με το άνοιγμα της επιχείρησης να διεκδικήσουν ανθρώπινα ωράρια και συνθήκες εργασίας, μέτρα υγείας και ασφάλειας και μισθούς στο ύψος των αναγκών τους».

«Οι εργαζόμενοι έχουν την δύναμη να διεκδικήσουν όσα δικαιούνται μέσα από τα σωματεία τους, μέσα από την οργάνωση τους στους χώρους δουλειάς απέναντι από την εργοδοσία και τα στηρίγματα της», ξεκαθαρίζει το ΕΚΤ.

Ανακοίνωση 256 εργαζομένων υπέρ Τζιωρτζιώτη: Η καταγγελία του Ρουβίκωνα

Από το βράδυ της Τρίτης κυκλοφορεί, παράλληλα, στο διαδίκτυο ένα κείμενο που υπογράφουν 256 εργαζόμενοι στη «Βιολάντα».

Μεταξύ άλλων σε αυτό σημειώνεται: «Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι υπήρξε πρόθεση ή αδιαφορία για ανθρώπινες ζωές. Για εμάς, αυτό δεν ισχύει. Πιστεύουμε ότι αν υπήρχαν προβλήματα ή παρατυπίες, δεν ήταν σε γνώση του κ. Κώστα και δεν υπήρξε ποτέ δόλος».

Επικαλούμενος «έμπιστη πηγή», ο Ρουβίκωνας κατήγγειλε χθες πως διακινείται το εν λόγω κείμενο στο εσωτερικό της εταιρείας.

«Η εταιρεία θα επιχειρήσει να εμφανίσει το κείμενο αυτό ως "πρωτοβουλία" που προήλθε από εργαζόμενους, υπενθυμίζοντας την ίδια στιγμή πως αν το αφεντικό καταδικαστεί και το εργοστάσιο κλείσει δια παντός, θα χάσουν τις δουλειές τους», ανέφερε σε ανάρτησή της η οργάνωση - κάνοντας λόγο για «δόλια και βρώμικη προσπάθεια της διοίκησης και της υπεράσπισης της για συγκάλυψη των εγκληματικών ευθυνών της».

