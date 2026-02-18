Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι η συνειδητοποίηση ότι πολλές από τις σχέσεις μας, βασίζονταν περισσότερο στην ρουτίνα με τους συναδέφλους παρά στη γνήσια σύνδεση.

Οι περισσότερες φιλίες στον χώρο εργασίας δημιουργούνται λόγω εγγύτητας, όχι επειδή είστε απόλυτα συμβατοί ή μοιράζεστε βαθιές αξίες. Η καθημερινή επαφή με συναδέλφους, τα γεύματα στην κουζίνα, όλα αυτά κρατούν τις σχέσεις ζωντανές. Όταν η καθημερινή επαφή εξαφανίζεται, πολλές σχέσεις ξεθωριάζουν.

Η συνταξιοδότηση πυροδοτεί κρίση ταυτότητας

Όταν κάποιος ρωτά «Τι δουλειά κάνεις;», η απάντησή μας συνήθως ορίζει το ποιοι είμαστε. Η συνταξιοδότηση αφαιρεί αυτόν τον ρόλο και μαζί εξαφανίζεται ένα ολόκληρο οικοσύστημα σχέσεων συνδεδεμένων με αυτόν. Αυτόματα, δεν είσαι πια «ο διευθυντής στον τρίτο όροφο» ή «ο υπεύθυνος λογαριασμών» — είσαι απλώς… εσύ.

Αυτή η απώλεια ταυτότητας μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τους άνδρες, που συχνά συνδέουν μεγάλο μέρος της αυτοεκτίμησής τους με τον επαγγελματικό τους ρόλο.

Οι φιλίες έχουν φυσική φθορά

Ο εξελικτικός ψυχολόγος Robin Dunbar επισημαίνει ότι οι φιλίες φθείρονται φυσικά όταν οι άνθρωποι σταματούν να βλέπουν ο ένας τον άλλον. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή οι τηλεφωνικές κλήσεις μπορεί να επιβραδύνουν τη διαδικασία, αλλά η αληθινή φθορά έρχεται χωρίς τακτική επαφή.

Οι ανδρικές φιλίες, ειδικότερα, τείνουν να είναι «ευκαιριακές» — σχηματίζονται και φθείρονται εύκολα όταν οι άνθρωποι χωρίζονται ή η καθημερινή επαφή σταματά.

Οικειότητα vs Συναισθηματική Σύνδεση

Το να βλέπεις κάποιον καθημερινά δημιουργεί αίσθηση οικειότητας, αλλά δεν σημαίνει ότι υπάρχει βαθιά συναισθηματική σύνδεση. Πολλές φορές, στη δουλειά νομίζουμε ότι έχουμε φίλους, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για γνωστούς με τους οποίους μοιραζόμαστε μικρές καθημερινές συνήθειες. Η συνταξιοδότηση αποκαλύπτει αυτή την αλήθεια με τρόπο που μπορεί να μας σοκάρει.

Τι μπορούμε να κάνουμε;

Η συνειδητοποίηση είναι το πρώτο βήμα. Το επόμενο είναι να χτίσουμε συνειδητά σχέσεις που δεν βασίζονται στην εγγύτητα αλλά στην επιλογή και τη συναισθηματική σύνδεση. Οι πραγματικοί φίλοι μπορούν να ξεκινήσουν από το πουθενά — αρκεί να δώσουμε χρόνο και προσοχή σε αυτούς που αξίζουν να μείνουν στη ζωή μας.