«Δουλεύοντας με την οικογένειά μου με έκανε να εκτιμήσω όλα όσα είχα μεγαλώνοντας και τις επαγγελματικές δεξιότητες που απέκτησα» τονίζει ο Teddy Rainville για το businessinsider.

«Δεν ήθελα ποτέ να δουλέψω στην οικογενειακή επιχείρηση, αλλά τελικά άρχισα να εργάζομαι στην εταιρεία της μητέρας μου έτσι κι αλλιώς. Δουλεύω δίπλα στην αδελφή μου και υπό την επίβλεψη της μαμάς μας, κάτι που μερικές φορές μπορεί να γίνει δύσκολο. Παρ’ όλα αυτά, αγαπώ το να δουλεύω με την οικογένειά μου και αποκτώ αυτοπεποίθηση για ό,τι κι αν ακολουθήσει» γράφει ο Teddy Rainville.

Και συνεχίζει «Το να εργάζομαι με την οικογένειά μου σε πλήρη απασχόληση δεν ήταν κάτι που είχα φανταστεί μεγαλώνοντας. Ακόμα κι όταν μου δόθηκε η ευκαιρία να καθίσω και να μάθω την οικογενειακή επιχείρηση σε βάθος, έλεγα στον εαυτό μου ότι θα ήταν μόνο προσωρινό.

Είχα πολλούς συνομηλίκους που από την αρχή σχεδίαζαν να αναλάβουν τις εταιρείες των γονιών τους, αλλά όχι εγώ. Παρ’ όλα αυτά, η μητέρα μου ήταν αποφασισμένη να μάθω κάθε λεπτομέρεια, ό,τι κι αν κατέληγα να κάνω στο μέλλον.

Τώρα που είμαι εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης εδώ και επτά χρόνια, έχω μάθει τις ιδιαιτερότητες της οικογενειακής μας επιχείρησης. Δεν είναι εύκολο, αλλά δουλεύοντας με την οικογένειά μου με έκανε να εκτιμήσω όλα όσα είχα μεγαλώνοντας και τις επαγγελματικές δεξιότητες που απέκτησα» τονίζει ο Teddy Rainville για το businessinsider.

Η μητέρα μου είναι επιχειρηματίας και το αφεντικό μου

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η μαμά μου ξεκίνησε τις εταιρείες στις οποίες εργάζομαι τώρα στις αρχές των 30 της. Ξεκινώντας ως μεσίτρια ακινήτων, διαπίστωσε ότι πολλά από τα ακίνητα που αναλάμβανε είχαν υπόγειες ή υπόγειες δεξαμενές πετρελαίου θέρμανσης που έπρεπε να αφαιρεθούν και να αντικατασταθούν. Αντί να συντονίζει πολλούς εργολάβους, ίδρυσε την πρώτη της εταιρεία ώστε να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για όλο το έργο. Καθώς πολλοί από τους πελάτες της είχαν πλέον νέες δεξαμενές πετρελαίου, ξεκίνησε και δεύτερη εταιρεία για την παροχή πετρελαίου και συντήρησης εξοπλισμού θέρμανσης. Το «one-stop shop» της μεγάλωσε λίγο περισσότερο με αυτή τη νέα προσθήκη.

Επειδή η μητέρα μου ήταν επιχειρηματίας σε όλη της τη ζωή, αυτό ήταν το μόνο που γνώριζα εγώ και η αδελφή μου. Υπάρχουν πολλές φωτογραφίες της μαμάς μας σε εργοτάξια ενώ ήταν έγκυος ή με εμάς σε καρότσια, να παρακολουθούμε εκσκαφείς και ρυμουλκούμενα να περνούν.

Πολλοί από τους ανθρώπους που εργάζονταν στο γραφείο έμοιαζαν σαν οικογένεια, καθώς μεγάλωνα πηγαίνοντας εκεί με τη μαμά και τον μπαμπά μου μετά το σχολείο για να τελειώσουν τη δουλειά τους.

Στο σπίτι, στη δουλειά ή οπουδήποτε κι αν πηγαίναμε, η μαμά ήταν το αφεντικό. Δεν είχα καν συνειδητοποιήσει ότι οι τομείς του HVAC και των κατασκευών κυριαρχούνται από άντρες μέχρι την εφηβεία μου, γιατί κάθε συνεργάτης της έκανε ακριβώς αυτό που έλεγε, με ελάχιστες ή καθόλου αντιρρήσεις» προσθέτει ο Teddy Rainville.

Ο ρόλος μου στην οικογενειακή επιχείρηση μεγάλωσε με τον καιρό

Συνέχισε λέγοντας «Όταν ήμουν παιδί, βοηθούσα να καθαρίζουμε τα γραφεία τα Σαββατοκύριακα. Όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο, δούλευα στο γραφείο κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. Έτσι έμαθα πώς λειτουργούσαν στην πράξη οι καθημερινές διαδικασίες που άκουγα και έβλεπα σε όλη μου τη ζωή.

Ξεκίνησα απαντώντας τηλέφωνα, στέλνοντας διαφημιστικά φυλλάδια και σταδιακά αναλάμβανα περισσότερες από τις ευθύνες που χειριζόταν η μεγαλύτερη αδελφή μου χρόνια πριν.

Μετά το πανεπιστήμιο άρχισα να εργάζομαι πλήρους απασχόλησης στην εταιρεία της μητέρας μου ως βοηθός γραφείου. Τώρα είμαι συντονιστής πωλήσεων έργων, σύνταξης συμβολαίων, λογιστικής παρακολούθησης, προγραμματισμού και μιας συνεχώς αυξανόμενης λίστας διοικητικών καθηκόντων που κρατούν τις επιχειρήσεις σε λειτουργία.

Παρόλο που δεν είχα φανταστεί τον εαυτό μου να εργάζεται εδώ μόνιμα, προσπαθώ να βλέπω τη θετική πλευρά. Τελείωσα το πανεπιστήμιο χωρίς να θέλω να ακολουθήσω το πτυχίο που πήρα, αλλά εξακολουθώ να μπορώ να συντηρώ τον εαυτό μου και τους αγαπημένους μου όσο αποφασίζω ποιον νέο δρόμο θέλω να ακολουθήσω».

Η συνεργασία με την οικογένειά μου δεν είναι πάντα εύκολη, αλλά αξίζει

«Οι άνθρωποι συχνά με ρωτούν αν μου αρέσει που δουλεύω με την οικογένειά μου κάθε μέρα. Θα έλεγα ψέματα αν έλεγα ότι δεν έχει τα πλεονεκτήματά του, όπως η επαγγελματική ασφάλεια και η ευκολία να παίρνω άδεια για οικογενειακά θέματα.

Φυσικά όμως, συνοδεύεται και από μια σειρά προκλήσεων.

Το ότι η μεγαλύτερη αδελφή μου είναι άμεσα προϊσταμένη μου ως διευθύντρια γραφείου σημαίνει ότι όταν τα πράγματα γίνονται εκνευριστικά, εύκολα με αντιμετωπίζει σαν τον μικρό αδελφό. Όσο αυστηρή κι αν είναι, έχει πάντα τη σωστή απάντηση και φροντίζει να μη κάνω τα ίδια λάθη δύο φορές. Όπως και η μητέρα μας, τραβά την προσοχή ενός δωματίου και υπενθυμίζει σε όλους ποιος έχει τον έλεγχο εκείνη τη στιγμή.

Σίγουρα είναι δύσκολο να ζητήσω άδεια από τη μαμά μου χωρίς να αρχίσει να ρωτά για την προσωπική μου ζωή για να μάθει τον λόγο, αλλά η οικογένειά μου πάντα ενίσχυε την αξία της σκληρής δουλειάς, της αφοσίωσης και μιας ακλόνητης εργασιακής ηθικής. Μαθαίνω από τους καλύτερους.

Θα εκτιμώ πάντα το πόσο τυχερός είμαι

Το να μπορώ να δουλεύω με την οικογένειά μου είναι ένα από τα πιο τυχερά χαρτιά που θα μπορούσα να έχω τραβήξει στη ζωή. Οι δυσκολίες είναι πραγματικές και οι προκλήσεις μιας μικρής (αλλά δυναμικής) οικογενειακής επιχείρησης είναι πάντα παρούσες.

Ωστόσο, δεν μπορώ ποτέ να αρνηθώ το προνόμιο του να μαθαίνω και να εξελίσσομαι δίπλα σε αυτούς που αγαπώ. Δεν ξέρω για πόσο ακόμη θα εργάζομαι στην οικογενειακή επιχείρηση, αλλά νιώθω προετοιμασμένος για όποιον δρόμο κι αν ακολουθήσω στη συνέχεια — με μια ισχυρή βάση στήριξης πίσω μου» κατέληξε.