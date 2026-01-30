Η συμμορία έλιωνε τα κλοπιμαία και στη συνέχεια τα μεταπωλούσε.

Αστυνομικοί εντόπισαν ένα παράνομο εργαστήριο τήξης μετάλλων, καθώς και μεγάλο αριθμό κλεμμένων μεταλλικών αντικειμένων, κατά τη διάρκεια ελέγχων σε Ζεφύρι, Άγιοι Ανάργυροι και στο κέντρο της Αθήνας.

Στην επιχείρηση συνελήφθησαν συνολικά έξι άτομα: τέσσερις άνδρες ηλικίας 34, 36, 40 και 43 ετών και δύο γυναίκες ηλικίας 25 και 34 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, παραβάσεις του εθνικού τελωνειακού κώδικα και της νομοθεσίας περί όπλων, βία κατά υπαλλήλων και υπόθαλψη εγκληματία.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από την υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, έδειξε ότι οι συλληφθέντες συγκέντρωναν μεταλλικά αντικείμενα προερχόμενα είτε από κλοπές είτε από απάτες. Τα αντικείμενα αυτά έλιωναν στο παράνομο εργαστήριο που είχαν στήσει στο Ζεφύρι και στη συνέχεια τα μεταπωλούσαν μέσω καταστημάτων-βιτρινών που διατηρούσαν, αποκομίζοντας έτσι παράνομο οικονομικό όφελος.

Ύστερα από εκτεταμένες έρευνες, η ΕΛ.ΑΣ εντόπισε:

ηλεκτρικός φούρνος τήξης μετάλλων,

18 κινητά τηλέφωνα και 98 πακέτα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας,

πλήθος ρολογιών και κοσμημάτων,

μεταλλικά οικιακά σκεύη,

μεγεθυντικός φακός,

42 φυσίγγια,

2 καταγραφικά μηχανήματα,

13 ατμιστές χωρίς την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης και

χρηματικό ποσό των 4.500 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.