Δεν είναι απλώς λέξεις πάνω σε χαρτί, είναι μια προσπάθεια να παραμείνει ζωντανή η φωνή, η σκέψη και η παρουσία τους μέσα στον χρόνο.

Υπάρχει μια ιδιαίτερη μορφή αγάπης που εκφράζεται μέσα από τα γράμματα που γράφουν κάποιοι ηλικιωμένοι στα εγγόνια τους για να τα διαβάσουν όταν εκείνοι δεν θα βρίσκονται πια στη ζωή.

Καθώς οι άνθρωποι μεγαλώνουν, συχνά νιώθουν την ανάγκη να αφήσουν κάτι πίσω τους. Όχι απαραίτητα υλικά πράγματα, αλλά κομμάτια της εμπειρίας τους. Μέσα σε ένα γράμμα μπορούν να χωρέσουν αναμνήσεις από τη δική τους παιδική ηλικία, ιστορίες από δύσκολες εποχές, στιγμές χαράς, αλλά και μικρές συμβουλές για τη ζωή. Είναι σαν να δημιουργούν μια γέφυρα ανάμεσα στις γενιές, ώστε τα εγγόνια τους να μπορούν κάποτε να κοιτάξουν πίσω και να ακούσουν τι είχαν να πουν.

Για τους ηλικιωμένους, η διαδικασία της γραφής είναι βαθιά συγκινητική. Καθώς γράφουν, θυμούνται τη ζωή τους, τις επιλογές που έκαναν, τα λάθη και τα μαθήματα που πήραν. Προσπαθούν να μεταφέρουν όχι μόνο γεγονότα αλλά και αξίες: την καλοσύνη, την επιμονή, τη σημασία της οικογένειας, την ανάγκη να ζει κανείς με ειλικρίνεια και αξιοπρέπεια. Συχνά γράφουν με απλότητα, σαν να μιλούν ήρεμα σε ένα παιδί που αγαπούν.

Για τα εγγόνια, αυτά τα γράμματα μπορούν να γίνουν ανεκτίμητοι θησαυροί. Μπορεί να τα διαβάσουν χρόνια αργότερα, όταν θα είναι πια ενήλικες και θα αντιμετωπίζουν τις δικές τους δυσκολίες και αποφάσεις. Τότε οι λέξεις αποκτούν ένα διαφορετικό βάρος. Είναι σαν μια καθυστερημένη συζήτηση με έναν άνθρωπο που δεν βρίσκεται πια εκεί, αλλά συνεχίζει να προσφέρει παρηγοριά, καθοδήγηση και αγάπη.

Τα γράμματα αυτά δείχνουν ότι η ανθρώπινη σύνδεση δεν σταματά με τον θάνατο. Μέσα από τις ιστορίες και τις σκέψεις που αφήνονται πίσω, οι παππούδες και οι γιαγιάδες συνεχίζουν να είναι παρόντες στη ζωή των εγγονιών τους. Μπορεί να μην μπορούν να τα κρατήσουν από το χέρι ή να τους μιλήσουν πρόσωπο με πρόσωπο, αλλά οι λέξεις τους εξακολουθούν να ταξιδεύουν στον χρόνο.

Έτσι, ένα απλό γράμμα γίνεται κάτι πολύ περισσότερο: μια τελευταία αγκαλιά, κλεισμένη μέσα σε έναν φάκελο, που ανοίγει όταν κάποιος την χρειάζεται περισσότερο.

Ο Farley Ledgerwood, 65 ετών, σχολίασε: «Ο πατέρας μου εργαζόταν διπλές βάρδιες σε ένα εργοστάσιο στο Οχάιο για τριάντα επτά χρόνια, και τον θυμόμαστε ως κάποιον που δεν παραπονιόταν ποτέ. Αυτή είναι η ιστορία που αφηγείται ο μεγαλύτερος αδερφός μου. Η μικρότερη αδερφή μου θυμάται έναν άντρα που ήταν κουρασμένος όλη την ώρα και δεν είχε άλλη υπομονή από το δείπνο. Θυμάμαι έναν άντρα που κάποτε καθόταν στην πίσω βεράντα μαζί μου στο σκοτάδι αφού είχα αποτύχει σε ένα τεστ μαθηματικών και μου είπε: ''Φάρλεϊ, κάποια πράγματα χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να τα μάθεις, και αυτό δεν είναι το ίδιο με το να είσαι αργός''. Τρία παιδιά, τρεις πατέρες. Ο ίδιος άντρας. Και ο καθένας μας πιστεύει ότι η δική του εκδοχή είναι η αληθινή».

«Έτσι ξεκίνησαν τα γράμματα. Πριν από έξι μήνες, κάθισα στο τραπέζι της κουζίνας, αφού όλοι είχαν γυρίσει σπίτι από τις κυριακάτικες τηγανίτες και άρχισα να γράφω. Το πρώτο γράμμα ήταν στον 8χρονο εγγονό μου, αυτόν που πρόσφατα μου είπε ότι με αγαπάει, λόγια που δεν είχα ακούσει ποτέ να λέγονται στην οικογένειά μου πριν τα πει. Έγραψα για το ποιος ήμουν πριν γίνω ο παππούς του. Πριν γίνω ο πατέρας κανενός. Πριν γίνω ο άντρας που φτιάχνει τηγανίτες και κάνει βόλτες με ένα golden retriever που ονομάζεται Lottie στις 6:30 κάθε πρωί. Έγραψα για την εκδοχή του εαυτού μου που υπήρχε πριν αρχίσουν όλοι οι ρόλοι να στοιβάζονται σαν παλτά σε μια ντουλάπα, μέχρι που κανείς δεν μπορούσε να δει το αρχικό σχήμα από κάτω» συνέχισε.

Πηγή geediting.com