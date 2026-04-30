Σήμερα στον ανακριτή ο 89χρονος, για τις ένοπλες επιθέσεις σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο

Οδηγείται σήμερα ενώπιον του ανακριτή ο 89χρονος άνδρας που σκόρπισε τον φόβο στο κέντρο της Αθήνας το πρωί της Τρίτης, πυροβολώντας εντός του Πρωτοδικείου Αθηνών και των γραφείων του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, τραυματίζοντας συνολικά 5 άτομα.

Ο 89χρονος φέρεται να σχεδίαζε για έναν χρόνο τις ένοπλες επιθέσεις του και το πλάνο του, όπως δείχνει το αποτέλεσμα, ως ένα σημείο λειτούργησε. Αρχικά μπήκε απαρατήρητος στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, άνοιξε πυρ και τραυμάτισε έναν υπάλληλο, ο οποίος παραμένει στο νοσοκομείο. Στη συνέχεια αποχώρησε με ταξί από το σημείο, πήγε Εφετείο, όπου και πάλι πυροβόλησε, με τα σκάγια να χτυπούν τέσσερις ανθρώπους. Και οι τέσσερις νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο και την Τετάρτην πήραν εξιτήριο.

Ωστόσο, ο ηλικιωμένος μπόρεσε να φύγει από την Αθήνα να φτάσει στην Πάτρα, ενώ τον αναζητούσαν στο δεκάδες ένστολοι. Τελικά ο 89χρονος συνελήφθη σε ξενοδοχείο της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Αργά το απόγευμα της Τετάρτης μεταφέρθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου και εξετάστηκε από τα στελέχη της ασφάλειας Αθηνών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2'



«Δεν ήθελα να σκοτώσω κανέναν - Αν ήθελα θα τους πυροβολούσα»

Ο 89χρονος υποστήριξε πως δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, ότι δεν ήθελε να σκοτώσει και επιχειρηματολόγησε ως εξής: «Δεν ήθελα να σκοτώσω κανέναν υπάλληλο. Αν ήθελα να σκοτώσω, θα τους πυροβολούσα, δεν θα πυροβολούσα το πάτωμα. Ήθελα απλώς να κάνω ντόρο γιατί δεν λύνεται το θέμα μου.»

Επίσης, περιέγραψε τις κινήσεις του και δήλωσε ότι χρησιμοποίησε τρία διαφορετικά ταξί, ένα για να φτάσει στον ΕΦΚΑ, ένα στην οδό Λουκάρεως και ένα τρίτο για την Πάτρα.

«Πήρα ταξί από τον ΕΦΚΑ γιατί είχε φύγει το ταξί που με πήγε εκεί και πήγα στη Λουκάρεως. Μόλις βγήκα από το πρωτοδικείο, πήρα απευθείας ταξί και κινήθηκα προς την Πάτρα. Σκέφτηκα να βγάλω εισιτήριο να πάω Ιταλία. Δεν μπορούσα να βγάλω λεφτά από το ΑΤΜ και τελικά θα ταξίδευα σήμερα», φέρεται να ισχυρίστηκε ο 89χρονος, ενώ παράλληλα ανέφερε στους αστυνομικούς: «Ήθελα να το κάνω χειμώνα γιατί μπορώ να φοράω την καπαρντίνα να κρύβω την καραμπίνα, επειδή όμως συνεχώς είχα δουλειές και πέρναγε ο καιρός και το ανέβαλλα και σε λίγες ημέρες θα έμπαινε Μάιος και θα άρχιζε να κάνει ζέστη και δεν θα μπορούσα να φοράω καπαρντίνα, αποφάσισα να πάω».

Μέσα στο ταξί ο δράστης ξέχασε ένα σακίδιο πλάτης και μία βαλίτσα με πέντε διαφορετικούς φακέλους με 1.500 ευρώ και 4.000 δολάρια.

Η σκέψη να πάει στη Γαλλία να πυροβολήσει κι εκεί

«Σκέφτηκα κάποια στιγμή μήπως πάω στη Γαλλία επειδή είχα κάνει προσφυγή και δεν με δικαίωσε το δικαστήριο, να πυροβολήσω κι εκεί στον αέρα, μέσα στο ελληνικό τμήμα για να κάνω σαματά. Κάποια στιγμή σκέφτηκα να πάω και στο χωριό μου στην Καλαμάτα στην κεντρική πλατεία και εκεί να πάρουν τους αστυνομικούς τηλέφωνο και να έρθουν να με συλλάβουν».

O 89χρονος βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις οι οποίες αφορούν σε τρία κακουργήματα, αλλά και έξι πλημμελήματα. Μεταξύ αυτών είναι η απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, η διακεκριμένη οπλοφορία εντός δικαστικού καταστήματος και άλλα.

Ειδικότερα, ο 89χρονος κατηγορείται για:

Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή

Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος

Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο

Οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση

Παραμονή οπλοφορία όπλου για θύρα κατ εξακολούθηση

Παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων

Παράνομη κατοχή όπλων μαχαίρια και ρεπλικα

Διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας κατά εξακολούθηση και

Απειλή διάπραξης εγκλημάτων

Το αξιοσημείωτο είναι πως ο ηλικιωμένος, όπως είπε ο ίδιος, έκανε μία βόλτα στους «στόχους» του για να δει τα κενά στην ασφάλεια, όπως και έγινε.

«Μπήκα στο Εφετείο από εκεί που μπαίνουν οι πολλοί. Την προηγούμενη φορά είχα πάει δυο – τρεις φορές και είδα ότι δεν υπήρχαν φύλακες. Διάλεξα το ευκολότερο γραφείο που ήταν ευθεία μπροστά. Μπήκα, τους πυροβόλησα τρεις φορές, άφησα το όπλο στον πάγκο απέξω, γιατί δεν το χρειαζόμουν πια κι έφυγα. Μετά, όταν έφευγα, ξέχασα να ρίξω τα γράμματα μέσα και γύρισα και τα πέταξα στο γρασίδι.

Όταν βγήκα από το Εφετείο πήρα ταξί που περνούσε από κει και του είπα να με πάει στα ΚΤΕΛ στον Κηφισό. Στον δρόμο, κουβέντα στην κουβέντα, ρώτησα τον ταξιτζή πόσα ήθελε να με πάει στην Πάτρα, μου είπε 250, του έδωσα 300 και με πήγε. Με άφησε στο καινούργιο λιμάνι και έβγαλα εισιτήριο για να πάω στην Ανκόνα».

