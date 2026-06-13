Εξετάζεται διασύνδεση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Σε αναζήτηση νέων λύσεων για την αύξηση της εισπραξιμότητας των ασφαλιστικών εισφορών βρίσκεται το υπουργείο Εργασίας, καθώς τα έσοδα από τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες εξακολουθούν να κινούνται σε επίπεδα χαμηλότερα των προσδοκιών. Παρά τις μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια στο ασφαλιστικό σύστημα, η εικόνα των εισπράξεων δεν έχει βελτιωθεί ουσιαστικά, γεγονός που επαναφέρει στο προσκήνιο συζητήσεις για αλλαγές στον τρόπο παρακολούθησης και είσπραξης των οφειλών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews, στο τραπέζι βρίσκονται διάφορα εναλλακτικά σενάρια, τα οποία στοχεύουν αφενός στην έγκαιρη καταβολή των τρεχουσών εισφορών και αφετέρου στον περιορισμό της δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων χρεών. Το βασικό ζητούμενο για τις αρμόδιες υπηρεσίες είναι να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα πριν οι οφειλές διογκωθούν και καταστούν δύσκολα διαχειρίσιμες τόσο για τους ασφαλισμένους όσο και για τον ασφαλιστικό φορέα.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται προβλέπει την έγκαιρη παρέμβαση του ΕΦΚΑ σε περιπτώσεις επαγγελματιών που αρχίζουν να εμφανίζουν καθυστερήσεις στις πληρωμές τους. Η λογική της πρότασης είναι ότι η συσσώρευση χρεών πρέπει να ανακόπτεται σε πρώιμο στάδιο, πριν οι οφειλές φτάσουν σε επίπεδα που απαιτούν ένταξη σε ρύθμιση πολλών δόσεων. Στο πλαίσιο αυτό συζητείται ακόμη και η δυνατότητα λήψης διοικητικών μέτρων που θα λειτουργούν ως προειδοποίηση προς τον οφειλέτη, με στόχο την άμεση συμμόρφωσή του.

Επαναφορά εκπτώσεων για όσους επιλέγουν να προκαταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές ολόκληρου του έτους

Παράλληλα, εξετάζονται μέτρα που θα επιβραβεύουν τους συνεπείς ασφαλισμένους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η επαναφορά εκπτώσεων για όσους επιλέγουν να προκαταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές ολόκληρου του έτους. Πρόκειται για πρακτική που είχε εφαρμοστεί στο παρελθόν και, σύμφωνα με στελέχη που γνωρίζουν την πορεία του ασφαλιστικού συστήματος, είχε συμβάλει στη βελτίωση της ταμειακής ροής των ασφαλιστικών ταμείων. Η χορήγηση μιας τέτοιας έκπτωσης θα μπορούσε να αποτελέσει κίνητρο για επαγγελματίες με επαρκή ρευστότητα, ενισχύοντας παράλληλα τα έσοδα του ΕΦΚΑ.

Ένα ακόμη σενάριο που βρίσκεται υπό συζήτηση αφορά τη στενότερη διασύνδεση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Η πρόταση προβλέπει την κατεύθυνση μέρους των φορολογικών πληρωμών, όπως του ΦΠΑ ή του φόρου εισοδήματος, προς την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένας πιο αυτοματοποιημένος μηχανισμός είσπραξης, αξιοποιώντας τις ήδη υφιστάμενες διαδικασίες που εφαρμόζονται από τις φορολογικές αρχές.

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Η συζήτηση για νέα μέτρα αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς οι οικονομικές προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια καταγράφουν αυξημένες πιέσεις στο ασφαλιστικό σύστημα. Παρά τη βελτίωση που έχει σημειωθεί σε ορισμένους οικονομικούς δείκτες, οι αρμόδιοι φορείς εκτιμούν ότι η βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη δυνατότητα διατήρησης σταθερών και επαρκών εσόδων από εισφορές.

Την ίδια στιγμή, οι επαγγελματικές οργανώσεις παρακολουθούν με προσοχή τις εξελίξεις, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε νέα παρέμβαση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Εκπρόσωποι της αγοράς επισημαίνουν ότι πολλοί επαγγελματίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας, γεγονός που δυσχεραίνει την έγκαιρη εξόφληση των υποχρεώσεών τους.

Σε κάθε περίπτωση, οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο και δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις. Ωστόσο, η αναζήτηση νέων εργαλείων για την ενίσχυση της εισπραξιμότητας των εισφορών αποτελεί πλέον βασική προτεραιότητα για το οικονομικό και ασφαλιστικό επιτελείο, καθώς η πορεία των εσόδων του ΕΦΚΑ θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος τα επόμενα χρόνια.