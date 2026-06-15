Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ.

Το χρηματικό ποσό των 50.393.656,46 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 48.150 δικαιούχων, από σήμερα Δευτέρα 15/6 έως την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 15 Ιουνίου, θα καταβληθούν 193.656,46 ευρώ σε 150 δικαιούχους για παροχές του ΟΑΕΕ και από τις 15 Ιουνίου έως τις 19 Ιουνίου, θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ: