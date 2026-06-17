Όσα θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο «Άγιος Έρωτας».
Η μεγάλη μέρα της δίκης του Παύλου ξεκινά με αλλεπάλληλες ανατροπές, καθώς ο Αντρέας εμφανίζεται απρόσμενα στο δικαστήριο και αναλαμβάνει την πολιτική αγωγή.
Ο Νικόλαος παλεύει με τη δική του σκοτεινή οργή, κρύβοντας από τη Χλόη και όλους ένα μαχαίρι. Παράλληλα, ο Πέτρος και η Ειρήνη ετοιμάζουν τη φυγή τους, χωρίς να ξέρουν ότι ο Στέφανος αρχίζει να αντιλαμβάνεται την προδοσία τους.
Στο σπίτι του Νικηφόρου, η Άννα καταρρέει μόνη της από έντονο πόνο και καλεί απεγνωσμένα για βοήθεια.
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Πίσω στο δικαστήριο, ο Βεργάδης, βλέποντας πως ο Αντρέας δεν εκβιάζεται πια, αλλάζει αιφνιδιαστικά υπερασπιστική γραμμή, αφήνοντας άναυδους τους πάντες και οδηγώντας τον ίδιο τον Παύλο σε έκρηξη οργής.
Ελένη και Άννα ονειρεύονται το μέλλον τους
{https://www.youtube.com/watch?v=3ztglBN6FR0}
Ο Μαρκόπουλος βλέπει μπροστά του τη μάνα του, ζωντανή
{https://www.youtube.com/watch?v=TI-M-jLRxPY}
Ο Βεργάδης αλλάζει υπερασπιστική τακτική
{https://www.youtube.com/watch?v=YuDFa7FxPP0}
«Άγιος έρωτας», απόψε στις 22:00.