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Τρία συγκλονιστικά επεισόδια έχουν μείνει μέχρι το μεγάλο φινάλε της σειράς «Άγιος Έρωτας».

Όσα θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο «Άγιος Έρωτας».

Η μεγάλη μέρα της δίκης του Παύλου ξεκινά με αλλεπάλληλες ανατροπές, καθώς ο Αντρέας εμφανίζεται απρόσμενα στο δικαστήριο και αναλαμβάνει την πολιτική αγωγή.

Ο Νικόλαος παλεύει με τη δική του σκοτεινή οργή, κρύβοντας από τη Χλόη και όλους ένα μαχαίρι. Παράλληλα, ο Πέτρος και η Ειρήνη ετοιμάζουν τη φυγή τους, χωρίς να ξέρουν ότι ο Στέφανος αρχίζει να αντιλαμβάνεται την προδοσία τους.

Στο σπίτι του Νικηφόρου, η Άννα καταρρέει μόνη της από έντονο πόνο και καλεί απεγνωσμένα για βοήθεια.

{https://www.youtube.com/watch?v=J28AU3jph2g}

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Πίσω στο δικαστήριο, ο Βεργάδης, βλέποντας πως ο Αντρέας δεν εκβιάζεται πια, αλλάζει αιφνιδιαστικά υπερασπιστική γραμμή, αφήνοντας άναυδους τους πάντες και οδηγώντας τον ίδιο τον Παύλο σε έκρηξη οργής.

Ελένη και Άννα ονειρεύονται το μέλλον τους

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Ο Μαρκόπουλος βλέπει μπροστά του τη μάνα του, ζωντανή

{https://www.youtube.com/watch?v=TI-M-jLRxPY}

Ο Βεργάδης αλλάζει υπερασπιστική τακτική

{https://www.youtube.com/watch?v=YuDFa7FxPP0}

«Άγιος έρωτας», απόψε στις 22:00.