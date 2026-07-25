Τα «παρατράγουδα» στην αναγνώριση προϋπηρεσίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών συνεχίζονται με την ΟΙΕΛΕ να ζητά λύσεις.

Σοβαρές αντιδράσεις προκαλεί καταγγελία της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ) για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται αιτήματα αναγνώρισης προϋπηρεσίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών μέσω του ΟΠΣΥΔ.

Σύμφωνα με την καταγγελία, Ελληνίδα εκπαιδευτικός με περισσότερα από 20 χρόνια υπηρεσίας σε ιδιωτικό σχολείο της Αττικής δεν είδε την προϋπηρεσία της να αναγνωρίζεται, καθώς της ζητήθηκε να προσκομίσει πιστοποιητικό ελληνομάθειας.

Η εκπαιδευτικός, όπως αναφέρει η ΟΙΕΛΕ, είναι Ελληνίδα, γεννημένη και μεγαλωμένη στην Ελλάδα από Έλληνες γονείς, διαθέτει ελληνικό απολυτήριο λυκείου, ενώ το πτυχίο της από πανεπιστήμιο του εξωτερικού είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Παρά τα παραπάνω, ενημερώθηκε ότι, επειδή είναι κάτοχος τίτλου σπουδών από ίδρυμα της αλλοδαπής, απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικού που να αποδεικνύει την ελληνομάθεια, βάσει των προβλέψεων της προκήρυξης 2ΓΕ/2026 του ΑΣΕΠ.

Η ΟΙΕΛΕ κάνει λόγο για ακραία περίπτωση γραφειοκρατικής αντιμετώπισης και υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο περιστατικό αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των προβλημάτων που έχουν προκύψει στη διαδικασία καταχώρισης και αναγνώρισης της προϋπηρεσίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών στον ΟΠΣΥΔ. Όπως σημειώνεται « Συνάδελφος μας, Ελληνίδα, με πάνω από 20 έτη προϋπηρεσίας σε κορυφαίο ιδιωτικό σχολείο της Αττικής, μάς ενημέρωσε πως δεν αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία της, επειδή έχει πτυχίο του εξωτερικού (αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ) και δεν έχει προσκομίσει πιστοποιητικό ελληνομάθειας (!!)»

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Η Ομοσπονδία αναφέρει ότι έχει δεχθεί εκατοντάδες αναφορές από εκπαιδευτικούς για λάθη στην προσμέτρηση της προϋπηρεσίας τους και ζητά σαφείς οδηγίες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να αποφευχθούν παρόμοιες περιπτώσεις.

Όπως επισημαίνει, το ζήτημα δεν αφορά μόνο μεμονωμένα λάθη, αλλά τη συνολική ανάγκη για ορθή και ενιαία εφαρμογή της νομοθεσίας, ώστε εκπαιδευτικοί με πολυετή υπηρεσία να μην αντιμετωπίζουν εμπόδια στην αναγνώριση της επαγγελματικής τους διαδρομής.