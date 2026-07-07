Το περιστατικό είναι υπό διερεύνηση ενώ ήδη είναι σε εξέλιξη ΕΔΕ για την υπόθεση που αφορά δύο υποψηφίους των ΕΠΑΛ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για το περιστατικό που σημειώθηκε στις Πανελλήνιες 2026 με εμπλεκόμενους δύο υποψηφίους ΕΠΑΛ στους οποίους κατά τη διάρκεια της εξέτασης στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, διανεμήθηκαν εκ παραδρομής τα θέματα στα οποία είχαν ήδη εξεταστεί την προηγούμενη ημέρα οι μαθητές των ΓΕΛ.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά αντί να αποφασιστεί επανάληψη της εξέτασης, το υπουργείο προχώρησε στη βαθμολόγηση των συγκεκριμένων γραπτών με άριστα, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από γονείς και υποψηφίους, οι οποίοι κάνουν λόγο για άνιση μεταχείριση και αλλοίωση των όρων του ανταγωνισμού. Το περιστατικό έγινε γνωστό στις 30 Μαΐου, όταν υποψήφια μετέβη στο Υπουργείο Παιδείας ζητώντας εξηγήσεις για το γεγονός ότι εξετάστηκε σε θέματα των ΓΕΛ αντί των προβλεπόμενων θεμάτων για τα ΕΠΑΛ. Αρκετοί γονείς έχουν ήδη προχωρήσει ή εξετάζουν το ενδεχόμενο νομικών ενεργειών, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση επηρεάζει τη διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και ενδέχεται να επηρεάσει ακόμη και τις βάσεις εισαγωγής.

Από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ το επίμαχο συμβάν επιβεβαιώνεται και παράλληλα τονίζεται ότι έχει έχει διαταχθεί και βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση. Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας η υπόθεση αφορά αποκλειστικά δύο υποψηφίους ΕΠΑΛ, ενώ με την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας θα αποδοθούν οι ευθύνες που αναλογούν στους υπαίτιους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση υπογραμμίζεται ότι η υπόθεση αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα, επισημαίνοντας πως η ακεραιότητα της εξεταστικής διαδικασίας και η ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές.

Παρέμβαση στη Βουλή από το ΠΑΣΟΚ

Να σημειωθεί ότι η υπόθεση χει λάβει και πολιτικές διαστάσεις, καθώς ο βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ, Στέφανος Παραστατίδης, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας, ζητώντας εξηγήσεις για το περιστατικό και τις αποφάσεις που ελήφθησαν. Μεταξύ άλλων, ζητά να διευκρινιστεί αν πράγματι χρησιμοποιήθηκαν θέματα των ΓΕΛ, πόσοι υποψήφιοι επηρεάστηκαν, ποια όργανα έλαβαν τις σχετικές αποφάσεις και αν θα δημοσιοποιηθούν τα πορίσματα της διοικητικής έρευνας. Ο ίδιος τονίζει ότι το αδιάβλητο, η διαφάνεια και η ίση μεταχείριση αποτελούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις για το κύρος των Πανελλαδικών Εξετάσεων και προειδοποιεί ότι η έλλειψη σαφών απαντήσεων πλήττει την εμπιστοσύνη των πολιτών στον θεσμό.

Η ερώτηση που κατέθεσε στην Υπ. Παιδείας ο Στέφανος Παραστατίδης

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Το κύρος των Πανελλαδικών εξετάσεων στηρίζεται στο αδιάβλητο της διαδικασίας, στη διαφάνεια των αποφάσεων και στην ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων. Για τον λόγο αυτό, προκαλούν έντονο προβληματισμό πρόσφατα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία σε εξεταστικό κέντρο υποψήφιοι των ΕΠΑΛ φέρεται να εξετάστηκαν στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας σε θέματα που εξετάστηκαν την προηγούμενη ημέρα οι υποψήφιοι των ΓΕΛ. Ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό προκαλούν οι πληροφορίες που ακολούθησαν σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του περιστατικού από τα αρμόδια όργανα.

Το ζήτημα δεν αφορά μόνο το αρχικό ανθρώπινο ή διοικητικό λάθος, το οποίο οφείλει ασφαλώς να διερευνηθεί. Το μείζον ζήτημα αφορά τη διαχείριση του συμβάντος από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει επίσημη και αναλυτική ενημέρωση για το εάν πράγματι συνέβη το περιστατικό, πόσοι υποψήφιοι επηρεάστηκαν, ποια διαδικασία ακολουθήθηκε για την αντιμετώπισή του και ποια όργανα έλαβαν τις σχετικές αποφάσεις.

Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα η «λύση» η οποία εφαρμόστηκε είναι η βαθμολόγηση των συγκεκριμένων υποψηφίων με άριστα (100/100) στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Εφόσον οι πληροφορίες αυτές ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, εγείρονται εύλογα ζητήματα ισονομίας και ίσης μεταχείρισης έναντι των χιλιάδων υποψηφίων που διαγωνίστηκαν υπό τις κανονικές εξεταστικές συνθήκες.

Σε μια διαδικασία όπως οι Πανελλαδικές Εξετάσεις, η εμπιστοσύνη της κοινωνίας δεν διασφαλίζεται μόνο από την αποφυγή λαθών αλλά και από τη διαφανή, τεκμηριωμένη και απολύτως ισότιμη διαχείριση κάθε έκτακτου περιστατικού. Η απουσία επίσημης ενημέρωσης και η δημιουργία αντιφατικών πληροφοριών πλήττουν το κύρος του θεσμού και δημιουργούν εύλογες αμφιβολίες στην εκπαιδευτική κοινότητα και στους υποψηφίους.

Για τους λόγους αυτούς, ερωτάται η κα Υπουργός:

Επιβεβαιώνει ή διαψεύδει το Υπουργείο ότι υποψήφιοι Πανελλαδικών Εξετάσεων εξετάστηκαν σε θέματα που είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί κατά την προηγούμενη ημέρα εξετάσεων; Εάν πράγματι συνέβη έχει διαταχθεί διοικητικός έλεγχος για τη διερεύνηση του περιστατικού και θα δοθούν στη δημοσιότητα τα σχετικά πορίσματα και οι αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων; Αληθεύει ότι αποφασίστηκε χορήγηση βαθμολογίας 100/100 σε συγκεκριμένους υποψηφίους για το συγκεκριμένο μάθημα;