H οδηγία που πρέπει να προσέξουν όσοι υποψήφιοι προετοιμάζονται για την εισαγωγή σε ΑΣΕΙ – ΑΣΜΥ.

Μια σημαντική παράμετρο θα πρέπει να προσέξουν όσοι υποψήφιοι θα δηλώσουν Στρατιωτικές Σχολές στο Μηχανογραφικό τους καθώς σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κατά την ημέρα της κατάταξής τους στις σχολές θα πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά νέα ταυτότητα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διευκρινιστικές οδηγίες που έχουν δοθεί, το μέτρο αφορά όλους τους επιτυχόντες στις Ανώτατες Στρατιωτικές Εκπαιδευτικές Σχολές (ΑΣΕΙ), δηλαδή τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), τη Σχολή Ικάρων (ΣΙ), τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και τη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ). Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τους επιτυχόντες στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΜΥ), δηλαδή στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ).

Οι υποψήφιοι που δεν έχουν ήδη προχωρήσει στην έκδοση της νέας αστυνομικής ταυτότητας καλούνται να μεριμνήσουν έγκαιρα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ώστε να την έχουν διαθέσιμη κατά την παρουσίασή τους για κατάταξη.

Η ενημέρωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας