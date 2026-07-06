Η Άννα Φόνσου μέσα από τον φακό του Κλεισθένη. Η φωτογραφία και οι ευχές για τα γενέθλιά της.

Τα γενέθλιά της γιορτάζει σήμερα, Δευτέρα 6 Ιουλίου, η Άννα Φόνσου, η ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου που έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα στην τέχνη και συνεχίζει να προσφέρει σε αυτή με το δικό της τρόπο.

Η ηθοποιός φέτος, κλείνει τα 87 της έτη, και συνεχίζει να προσφέρει μέσα από «Το Σπίτι του Ηθοποιού» παρέχοντας τα απαραίτητα σε συναδέλφους που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.

Ο φακός του Κλεισθένη, είχε απαθανατίσει την ελληνίδα ηθοποιό στο πλευρό του συγγραφέως, Arthur Miller, το 1964, όταν είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα για να παρακολουθήσει το έργο του «Ήταν όλοι τους παιδιά μου», που είχε ανεβάσει ο Αλέκος Αλεξανδράκης.

Ο Arthur Miller υπήρξε και σύζυγος της Marilyn Monroe, την οποία είχε απαθανατίσει ο Κλεισθένης το 1953.

Μέσω αυτή της ιδιαίτερης ανάρτησης, το «studio_kleisthenis», εύχεται στην ηθοποιό για τα γενέθλιά της, σημειώνοντας μόλις μερικά από τα επιτεύγματα της:

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«Στη φωτογραφία από τον φακό του Κλεισθένη, μαζί με τον κορυφαίο Αμερικανό θεατρικό συγγραφέα Arthur Miller, κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα, στις 5 Μαρτίου 1964, προκειμένου να παρακολουθήσει το έργο του «Ήταν όλοι τους παιδιά μου», που είχε ανεβάσει ο Αλέκος Αλεξανδράκης.

Ο Μίλερ υπήρξε και σύζυγος της αξέχαστης Marilyn Monroe, την οποία ο Κλεισθένης είχε επίσης απαθανατίσει το 1953 στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά την επίσκεψη του πρώην βασιλικού ζεύγους της Ελλάδας Παύλου και Φρυδερίκης.

Ο φακός του κατέγραψε μια θερμή χειραψία μεταξύ τους, μια εικόνα που έκανε τότε τον γύρο του κόσμου και έμεινε ως ένα από τα πιο ξεχωριστά φωτογραφικά στιγμιότυπα της εποχής», αναφέρεται στη λεζάντα της σχετικής ανάρτησης.

{https://www.instagram.com/p/DadbB2OM_h8/?hl=el}