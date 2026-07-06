Eπίκαιρες συζητήσεις αλλά και παρουσιάσεις βιβλίων έρχονται στα καταστήματα Public σε Αθήνα και περιφέρεια, για να μας κρατήσουν συντροφιά με τον καλύτερο τρόπο.

Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στα Public, προσφέροντάς μας έμπνευση και προβληματισμό! Επίκαιρες συζητήσεις αλλά και παρουσιάσεις βιβλίων έρχονται στα καταστήματα Public σε Αθήνα και περιφέρεια, για να μας κρατήσουν συντροφιά με τον καλύτερο τρόπο, πάντα με την υπογραφή του κορυφαίου βιβλιοπωλείου στην Ελλάδα.

Σπύρος Κακατσάκης

Ανακρίνοντας το σκοτάδι/ Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο

Παρασκευή 3/7 και ώρα 19:00 | Public Συντάγματος

Τα Public και οι εκδόσεις Καλειδοσκόπιο σε προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Σπύρου Κακατσάκη «Ανακρίνοντας το σκοτάδι», την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 19:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων 5ου ορόφου του Public Συντάγματος.

Με τον συγγραφέα θα συνομιλήσουν η Ελένη Γκαρδιακού, δικαστική λειτουργός, Κατερίνα Μουστακάτου, φιλόλογος, μεταδιδακτορική ερευνήτρια Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ Εύη Ντούπα, φιλόλογος, υποψήφια Δρ νεοελληνικής λογοτεχνίας ΕΚΠΑ.

Αποσπάσματα διαβάζουν οι:

Κωνσταντίνος Κυριακού, ηθοποιός, σκηνοθέτης, Δρ Θεατρολογίας, Κατερίνα Μπιλάλη, ηθοποιός, θεατρολόγος, Υποψήφια Δρ Θεατρολογίας

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Λίγα λόγια για το βιβλίο:

«Όταν είσαι στη ζωή, παίζεις με τους κανόνες της…»

Στο γραφείο της ανακρίτριας όλοι ορκίζονται στην αλήθεια.

Αλλά η αλήθεια αλλάζει πρόσωπα.

Μια καταγγελία.

Δύο εξαφανίσεις: μία μητέρα κι ένα παιδί.

Ένας πατέρας ζητά δικαιοσύνη.

Μια νεαρή δικαστής αναλαμβάνει την ανάκριση.

Ένας δημοσιογράφος κυνηγά την υπόθεση.

Όχι για να φτάσει στην αλήθεια. Για τη δόξα.

Οι καταθέσεις μπλέκονται.

Οι σιωπές βαραίνουν.

Και οι ρόλοι μπερδεύονται.

Σε έναν άδικο κόσμο, η σιωπή είναι το μεγαλύτερο όπλο. Και το ψέμα.

Κάποιος όμως δεν θα αντέξει.

Μήπως εσύ;

Αν ναι… μην αγγίξεις την αλήθεια.

Πάολα Ανδριωτάκη

Μάνγκο και Αλάτι/ Εκδόσεις Ιβίσκος

Πέμπτη 9/7 και ώρα 19:00 | Public Συντάγματος

Τα Public και οι Εκδόσεις Ιβίσκος σε προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της Πάολα Ανδριωτάκη «Μάνγκο και Αλάτι», την Πέμπτη 9 Ιουλίου στις 19:00, στο Public Συντάγματος.

Με την συγγραφέα θα συνομιλήσουν οι:

Κατερίνα Τσαμπά, writing coach, συγγραφέας και επιμελήτρια εκδόσεων, Σπύρος Χελιώτης, ηθοποιός, σεναριογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός, Βίκυ Κάουλα, CEO, εκδότρια και life coach

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Μπορεί ένα αντίο να γίνει η πιο γενναία αρχή;

Η Ρενάτα ζει και αναπνέει για το ξενοδοχείο της στην Πλάκα, ελπίζοντας να το δει να εξελίσσεται όπως το ονειρεύτηκε. Όταν όμως δέχεται ένα καθοριστικό τηλεφώνημα για τον παππού της, έναν διαβολικό αισθηματία που δεν σταματά να την εκπλήσσει, εγκαταλείπει τα πάντα και φεύγει για το Μεντεγίν της Κολομβίας όπου εκείνος κατοικεί.

Μέσα στα έντονα χρώματα και τους ξέφρενους ρυθμούς της πόλης ο παππούς Πίπο αποχαιρετά τη ζωή, με μια γιορτή που αψηφά τον θάνατο. Σύντομα, η Ρενάτα ξετυλίγει αποκαλύψεις, γρίφους και κρυμμένα μηνύματα, ενώ ένας απρόσμενος έρωτας την ωθεί να επαναπροσδιορίσει όσα πίστευε για τον εαυτό της.

Καθώς η Λατινική Αμερική συναντά τη Μεσόγειο, η γεύση του έρωτα γίνεται γλυκιά και τολμηρή, σαν μάνγκο και αλάτι.

Ένα ταξίδι αισθήσεων, γεμάτο εξωτικές μυρωδιές και κινηματογραφικές εικόνες, ένας ύμνος στη ζωή και στις δεύτερες ευκαιρίες που κρύβονται στην άλλη άκρη του κόσμου.

Αναλυτικά οι εκδηλώσεις του μήνα εδώ