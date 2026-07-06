Αν είστε και εσείς από τους ανθρώπους που επιλέγουν να απολαύσουν το μπάνιο τους μακριά από την πολυκοσμία και τα τουριστικά μαγαζιά, τότε θα πρέπει να επισκεφθείτε την όμορφη παραλία του Σουνίου που θα σας κάνει να την αγαπήσετε.

Για πολλούς μία απόδραση στην παραλία δεν συνδέετε με την μουσική, τα beach bars και την έντονη τουριστική κίνηση, αλλά με την ηρεμία και τη χαλάρωση δίπλα στο κύμα.

Αν λοιπόν παραμένετε και εσείς στην Αθήνα λόγω υποχρεώσεων ή ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει οι διακοπές σας, τότε θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η Αττική διαθέτει κρυφές γωνιές – «διαμάντια» που μπορείτε να ανακαλύψετε και να επισκεφθείτε.

Ήρεμη ατμόσφαιρα, όμορφη αμμουδιά και το αίσθημα της ελευθερίας, είναι μόλις μερικά από τα στοιχεία που μπορούν να περιγράψουν και να χαρακτηρίσουν την παραλία Πέρδικα στο Σούνιο.

Παραλία Πέρδικα – Ένα ησυχαστήριο δίπλα στην Αθήνα

Η παραλία Πέρδικα, βρίσκεται στο Σούνιο, ανάμεσα στο Λαύριο και το Ναό του Ποσειδώνα, σε μία περιοχή που παραμένει – σχεδόν – άγνωστη στο ευρύ κοινό.

Η πρόσβαση στην ακτή είναι εύκολη με το αυτοκίνητο, όμως η παραλία διατηρεί τον ήρεμο χαρακτήρα της, προσελκύοντας, κυρίως, όσους αγαπούν τις αυθεντικές καλοκαιρινές εξορμήσεις μέσα στη φύση, δίπλα στο κύμα.

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Η Πέρδικα, είναι μία μικρή παραλία με καθαρά γαλαζοπράσινα νερά και βότσαλο, στοιχεία που συνθέτουν μία ρομαντική εικόνα, ένα μέρος ιδανικό για κολύμπι και εξερεύνηση του βυθού με μάσκα.

Το τοπίο, διατηρεί την «άγρια» ομορφιά του. Οι χαμηλοί βράχοι, η βλάστηση και ο λιγοστός κόσμος δημιουργούν μία αίσθηση απομόνωσης, παρότι η παραλία απλώνεται μόλις μία ώρα μακριά από το κέντρο της Αθήνα.

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Η παραλία δεν είναι ιδιαίτερα οργανωμένη, επομένως αν σκοπεύετε να την επισκεφθείτε θα πρέπει να είστε σωστά οργανωμένοι προκειμένου να απολαύσετε στο έπακρο την μονοήμερη εκδρομή σας

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της σχετίζεται με το ότι η περιοχή γύρω από την Πέρδικα προσφέρεται για μία ολοήμερη εκδρομή μετά το μπάνιο. Η παραλία «ανήκει» στο Σούνιο και βρίσκεται πολύ κοντά στο Ναό του Ποσειδώνα, επομένως η ώρα του ηλιοβασιλέματος θεωρείται η ιδανική για περπάτημα στη γύρω περιοχή. Σε μικρή απόσταση βρίσκεται το Λαύριο, όπου μικρά μαγαζιά και ταβερνάκια προσφέρουν φρέσκο φαγητό μπροστά από μία εντυπωσιακή θέα.

Αν, λοιπόν, θέλετε να ξεφύγετε από τις γεμάτες παραλίες της Αττικής και να ανακαλύψετε ένα πιο ήρεμο σημείο με πεντακάθαρα νερά και φυσική ομορφιά, η παραλία Πέρδικας είναι μια επιλογή που δύσκολα θα σας απογοητεύσει.