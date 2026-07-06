Ο ΟΗΕ υπολογίζει ότι μπορεί οι αγνοούμενοι να φτάνουν ως και τους 50.000.

Ο απολογισμός των θυμάτων του καταστροφικού διπλού σεισμού που έπληξε την 24η Ιουνίου τη Βενεζουέλα αναθεωρήθηκε προς το χειρότερο, φθάνοντας τους 3.342 νεκρούς, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης χθες Κυριακή.

«Επίσημος απολογισμός ως την 5η Ιουλίου: 3.342 νεκροί, 16.740 τραυματίες», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Οι αρχές αποφεύγουν να κάνουν λόγο για τους αγνοούμενους.

Ο ΟΗΕ υπολογίζει ότι μπορεί να φτάνουν ως και τους 50.000. Κάποιες άλλες εκτιμήσεις αναφέρονται σε περίπου 10.000.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός, προχθές Σάββατο, έκανε λόγο για 2.954 νεκρούς.

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«Δεν θα υπάρξει κοινωνική έκρηξη»

Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες, η οποία επικρίνεται για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την κρίση στη Βενεζουέλα μετά τον διπλό καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη χώρα της Λατινικής Αμερικής την 24η Ιουνίου –στοιχίζοντας τη ζωή σε πάνω από 3.000 ανθρώπους, κατά τον πιο πρόσφατο επίσημο προσωρινό απολογισμό–, διαβεβαίωσε χθες Κυριακή ότι «δεν θα υπάρξει κοινωνική έκρηξη».

«Δεν καταλαβαίνω πώς, αυτές τις στιγμές οδύνης για τη Βενεζουέλα, εθνικού πένθους (…) κάποιοι τολμούν να απεργάζονται κοινωνικές εκρήξεις. Εδώ δεν θα υπάρξει κοινωνική έκρηξη. Εδώ αυτό που υπάρχει είναι η βαθιά κοινωνική αλληλεγγύη του λαού μας», είπε κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής για την επέτειο της ανεξαρτησίας της χώρας (5η Ιουλίου) στο Φουέρτε Τιούνα, το στρατιωτικό συγκρότημα όπου βρίσκεται ιδίως η έδρα του υπουργείου Άμυνας, στην πρωτεύουσα Καράκας.

Σε περιοχές που έχουν υποστεί εκτεταμένες καταστροφές εξαιτίας του διπλού σεισμού 7,2 και 7,5 βαθμών, κάτοικοι εκφράζουν οργή για την έλλειψη βοήθειας από τις αρχές.

Ενταφιασμοί θυμάτων που δεν αναγνωρίστηκαν

Πάνω από 150 πτώματα θυμάτων που δεν αναγνωρίστηκαν θάφτηκαν σε μακρά σειρά τάφων σε κοιμητήριο στην Κάτια λα Μαρ, στη Γουάιρα, διαπίστωσαν χθες δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Μέτρησαν 159 ατομικούς τάφους θυμάτων που δεν είχαν αναγνωριστεί, κατανεμημένους σε δυο μακρές σειρές, και άλλους 95 τάφους θυμάτων που αντιθέτως είχαν αναγνωριστεί σε απομακρυσμένη περιοχή του κοιμητηρίου Λα Εσπεράνσα.

Προσωπικό με μηχανήματα έργου άνοιγε παράλληλα τάφρους για να ταφούν και άλλα θύματα.

Οι τάφοι διαχωρίζονταν με λευκές πέτρες, ενώ σε καθέναν αφέθηκε μικρό μπουκέτο από λουλούδια κάτω από λιτό λευκό σταυρό. Σε αυτόν, πλάκα έφερε αριθμό αναγνώρισης και ημερομηνία θανάτου -- 24η Ιουνίου 2026, την ημέρα των σεισμών που βύθισαν τη χώρα στο πένθος.

Οι τάφοι φέρουν αρίθμηση και κωδικό, ώστε οι άνθρωποι που δεν αναγνωρίστηκαν να μπορούν να εντοπιστούν από τις οικογένειες χάρη στα «πορτρέτα τους» πριν από τους ενταφιασμούς που κράτησαν οι αρχές, εξήγησε ο Έλι Σαβάλα, κάτοικος της συνοικίας.