Από τους φονικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα οι άστεγοι είναι πάνω από 15.000.

Τραγωδία δίχως τέλος στη Βενεζουέλα, με τον απολογισμό μετά τον διπλό φονικό σεισμό να έχει πλέον εκτοξευθεί στους 2.645 νεκρούς. Παράλληλα, πάνω από 12.000 είναι οι τραυματίες, ενώ περίπου 15.000 άτομα είναι άστεγα, σηματοδοτώντας την χειρότερη ανθρωπιστική κρίση για το έθνος.

Χιλιάδες, ωστόσο, είναι οι αγνοούμενοι μετά το χάος που άφησαν πίσω τους οι σεισμοί της 24ης Ιουνίου που κατέστρεψαν δεκάδες συγκροτήματα διαμερισμάτων, κυρίως στην παράκτια περιοχή Λα Γκουάιρα, βόρεια της πρωτεύουσας Καράκας.

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Στη Βενεζουέλα ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Αναχώρησε το πρωί της Παρασκευής (03/07) από το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» το πρώτο κλιμάκιο εθελοντών Σαμαρειτών – Διασωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπως ήταν προγραμματισμένο, με προορισμό την σεισμόπληκτη Βενεζουέλα.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, υλοποιεί την αποστολή αυτή με ιδίους πόρους, παρά τις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, τη δυσχερή οικονομική συγκυρία, και τη μεγάλη γεωγραφική απόσταση.

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Το πρώτο κλιμάκιο του Ε.Ε.Σ., αποτελούμενο από επτά (7) έμπειρους, ειδικά εκπαιδευμένους, εθελοντές Σαμαρείτες - Διασώστες και τον κατάλληλο διασωστικό και υγειονομικό εξοπλισμό, θα ξεκινήσει άμεσα τις επιχειρήσεις στις σεισμόπληκτες περιοχές της Βενεζουέλας, σε αγαστή συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό της Βενεζουέλας, την Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου, την Ελληνική Ορθόδοξη κοινότητα της Βενεζουέλας αλλά και τους άλλους Εθνικούς Συλλόγους Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου που βρίσκονται στην χώρα.

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