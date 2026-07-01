Στη Βενεζουέλα των μεγαλύτερων αποθεμάτων πετρελαίου, σκάβουν με τα χέρια λόγω έλλειψης καυσίμων.

Τους 2.300 πλησιάζουν πλέον οι νεκροί από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, όπου συνεχίζει να φουντώνει η οργή για την ανεπαρκή αντίδραση του κράτους, ενώ αστυνομικοί συνελήφθησαν για πλιάτσικο στα συντρίμμια.

Σύμφωνα με τον νεότερο τραγικό απολογισμό που ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Χόρχε Ροντρίγκες, οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 2.295 και 11.267 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Ωστόσο, υπάρχουν φόβοι ότι στην πραγματικότητα οι νεκροί είναι χιλιάδες περισσότεροι, καθώς περίπου 50.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί αγνοούμενοι.

Η ιατρική κρίση απειλεί να στερήσει περισσότερες ζωές στη Βενεζουέλα

Γιατροί στη Βενεζουέλα προειδοποιούν πως ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζουν τώρα οι επιζώντες των σεισμών είναι οι μολυσματικές ασθένειες και τα τραύματα που δεν έχουν φροντιστεί.

Χιλιάδες εκτοπισμένοι κοιμούνται σε κατάμεστα καταφύγια ή έξω, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και σε άθλιες συνθήκες υγιεινής. Η κατάσταση εξελίσσεται σε ιατρική κρίση, που αν δεν ελεγχθεί γρήγορα, θα κοστίσει περισσότερες ανθρώπινες ζωές τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, λένε οι γιατροί.

Ήδη, πριν τους φονικούς σεισμούς, τα δημόσια νοσοκομεία της Βενεζουέλας ήταν υπό πίεση εξαιτίας ελλείψεων σε νερό, ενέργεια, ιατρικό εξοπλισμό που σώζει ζωές και προσωπικά. Περισσότεροι από 8 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, ανάμεσά τους γιατροί και νοσηλευτές.

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Βενεζουέλα: Πλιάτσικο και selfies από τους ένστολους

Όσο περνούν οι ημέρες, αυξάνεται η απόγνωση και η οργή κατά της κυβέρνησης. Οι πολίτες δηλώνουν πως νιώθουν εγκαταλελειμμένοι και αβοήθητοι, εξαιτίας της έλλειψης οργάνωσης.

Πολίτες ψάχνουν μόνοι τους, ή με βοήθεια από ξένους διασώστες, για τους αγαπημένους τους στα συντρίμμια. Στη Λα Γκουάιρα, πολλοί αποδίδουν τις περισσότερες διασώσεις και τις ανασύρσεις νεκρών σε εθελοντές και ξένες ομάδες. Την ίδια ώρα, καταγγέλλουν, οι ένστολοι παρακολουθούν άπραγοι και βγάζουν selfies.

Τέσσερις αστυνομικοί συνελήφθησαν για πλιάτσικο στις ζώνες καταστροφής. Κατηγορούνται ότι έκλεβαν μετρητά από τα συντρίμμια κτιρίου που κατέρρευσε στη Λα Γκουάιρα. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι απαλλάχθηκαν από τα καθήκοντά τους και ξεκίνησε η πειθαρχική διαδικασία για την απόταξή τους.

Σύμφωνα με καταγγελίες, δεν είναι οι μόνοι. Εθελοντές κατηγορούν στρατιώτες και αστυνομικούς ότι κάνουν πλιάτσικο, μπλοκάρουν τη βοήθεια και οικειοποιούνται τις δωρεές.

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Δεν έχουν καύσιμα για τα βαριά μηχανήματα

Μέσα στην απελπισία τους, αναζητώντας τους αγαπημένους τους, οι πολίτες της Βενεζουέλας ζουν την τραγική ειρωνεία: στη χώρα με τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, είναι αναγκασμένοι να σκάβουν στα συντρίμμια ακόμα και με τα γυμνά τους χέρια, επειδή δεν υπάρχουν καύσιμα για τα βαριά μηχανήματα.

Στη Λα Γκουάιρα, όπου η μυρωδιά της αποσύνθεσης γεμίζει τον αέρα, πολίτες με αξίνες, φτυάρια και τα γυμνά τους χέρια, αναζητούν στα ερείπια ζωντανούς ή νεκρούς τους δικούς τους ανθρώπους. Δίπλα στον σορό από τα χαλάσματα, στέκεται ακίνητος ένας εκσκαφέας. Όταν ρωτήθηκε σχετικά, χειριστής είπε στο CNN πως δεν είχε καύσιμα.

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Με πληροφορίες από AP, CNN, Guardian