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Ο Εντιαγέ υπέγραψε με τον Ολυμπιακό συμβόλαιο συνεργασίας 2 χρόνων.

Την απόκτηση του Εμπάγιε Εντιαγέ ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός, με τους πρωταθλητές Ευρώπης να ανακοινώνουν το μεσημέρι της Πέμπτης τη νέα τους μεταγραφή.

Ο Σενεγαλέζος forward, ο οποίος την περσινή σεζόν αγωνιζόταν στη Βιλερμπάν, θα ενισχύσει το ρόστερ των «ερυθρόλευκων» για τα επόμενα δύο χρόνια.

Τον πρώτο χρόνο οι απολαβές του Εντιαγέ θα είναι 700.000 ευρώ και τον δεύερο 800.000, φτάνοντας συνολικά το 1,5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός πλήρωσε στη Βιλερμπάν buy out 350.000 ευρώ.

Ο Εντιαγέ έρχεται να συμπληρώσει τον Σάσα Βεζένκοφ στα forward μετά την αποχώρηση του Άλεκ Πίτερς, με τις αμυντικές του ικανότητες να τον κάνουν να ξεχωρίζει.

Τη σεζόν 2025-26 στην Ευρωλίγκα σε σύνολο 32 αγώνων είχε μέσο όρο 7.7 πόντους, 4.8 ριμπάουντ. 1.3 ασίστ 1.2 κλεψίματα και 1.4 κοψίματα. Στο γαλλικό πρωτάθλημα σε σύνολο 26 αγώνων είχε μέσο όρο 9.3 πόντους, 5.9 ριμπάουντ, 1.5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1.2 κοψίματα.

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Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Mbaye Ndiaye. Ο Σενεγαλέζος φόργουορντ θα φορά την ερυθρόλευκη φανέλα για τα επόμενα 2 χρόνια.

Το who is who

Γεννήθηκε: 04/01/1999

Υπηκοότητα: Σενεγάλη

Ύψος: 2.04μ.

Θέση: Φόργουορντ

Προηγούμενες ομάδες

JL Bourg (2017–2020)

ADA Blois Basket (2020–2023)

ASVEL Basket (2023–2026)

Οι φετινοί αριθμοί του

Τη σεζόν 2025-26 στην Ευρωλίγκα σε σύνολο 32 αγώνων είχε μέσο όρο 7.7 πόντους, 4.8 ριμπάουντ. 1.3 ασίστ 1.2 κλεψίματα και 1.4 κοψίματα. Στο γαλλικό πρωτάθλημα σε σύνολο 26 αγώνων είχε μέσο όρο 9.3 πόντους, 5.9 ριμπάουντ, 1.5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1.2 κοψίματα»