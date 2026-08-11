Η 16χρονη διεθνής, η οποία είναι πρωταγωνίστρια με την Εθνική Κορασίδων στο EuroBasket U16 δέχθηκε επιθέσεις στα social media λόγω της καταγωγής της – Πρωταγωνιστεί στο EuroBasket U16 με την Εθνική Κορασίδων

Στο επίκεντρο βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η 16χρονη Λίζα Ιτόγια, η οποία αγωνίζεται με την Εθνική Κορασίδων στο EuroBasket U16 Β’ Κατηγορίας που φιλοξενείται Ιωάννινα.

Η νεαρή γκαρντ του Παναθλητικού Συκεών έχει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια της Εθνικής, έχοντας μέχρι στιγμής κατά μέσο όρο 19,3 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ ανά αγώνα.

Η προβολή που έχει αποκτήσει μέσα από τις εμφανίσεις της με την Εθνική φαίνεται πως είχε και μια ιδιαίτερα δυσάρεστη πλευρά. Η 16χρονη αθλήτρια αποκάλυψε ότι το τελευταίο διάστημα έχει δεχθεί αρκετά ρατσιστικά μηνύματα στα social media.

Ο λόγος, σύμφωνα με όσα η ίδια αναφέρει, είναι το χρώμα του δέρματός της και η καταγωγή της από τη Νιγηρία. Ορισμένοι χρήστες έφτασαν μάλιστα στο σημείο να αμφισβητήσουν το δικαίωμά της να αγωνίζεται με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας.

Η Ιτόγια αποφάσισε να απαντήσει δημόσια, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα.

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«Η Ελλάδα είναι η χώρα που αποκαλώ σπίτι μου»

Η νεαρή αθλήτρια έχει καταγωγή από τη Νιγηρία, όμως έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στην Ελλάδα. Για τον λόγο αυτό ξεκαθάρισε πως θεωρεί την Ελλάδα πατρίδα της και πως αισθάνεται περήφανη που εκπροσωπεί τη χώρα με το εθνόσημο.

Στην ανάρτησή της αναφέρθηκε στη σχέση της με την Ελλάδα και στην επιλογή της να αγωνίζεται με την Εθνική, τονίζοντας πως θα μπορούσε να είχε επιλέξει να αγωνιστεί για τη Νιγηρία, αλλά επέλεξε τη χώρα όπου γεννήθηκε, μεγάλωσε και δημιούργησε τη ζωή της.

«Θα μπορούσα τώρα να βρίσκομαι στη Νιγηρία και να παίζω εκεί, αλλά επέλεξα τη χώρα όπου γεννήθηκα, τη χώρα στην οποία μεγάλωσα και τη χώρα που αποκαλώ σπίτι μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση της Ιτόγια

«Οι μισοί Έλληνες μπορεί να με μισούν απλώς και μόνο επειδή έχω διαφορετικό χρώμα δέρματος. Μου λένε ότι δεν αξίζω να παίζω στην Ελλάδα, λες και η αξία μου ως αθλήτρια καθορίζεται από το χρώμα του δέρματός μου. Είμαι Ελληνονιγηριανή.

Θα μπορούσα τώρα να βρίσκομαι στη Νιγηρία και να παίζω εκεί, αλλά επέλεξα τη χώρα όπου γεννήθηκα, τη χώρα στην οποία μεγάλωσα και τη χώρα που αποκαλώ σπίτι μου.

Οπότε σας ευχαριστώ που βρίζετε ένα 16χρονο κορίτσι επειδή απλώς κυνηγά το όνειρό της. Μπορείτε να με κρίνετε, να αμφιβάλλετε για μένα και μπορείτε να προσπαθείτε να με ρίξετε, αλλά ποτέ δεν θα με καθορίσετε. Θα συνεχίσω να δουλεύω. Θα συνεχίσω να παλεύω. Θα συνεχίσω να φοράω τη φανέλα της χώρας μου με περηφάνια. Γιατί έχω τον Θεό στο πλευρό μου. Και με τον Θεό δίπλα μου, τίποτα και κανένας δεν μπορεί να με σταματήσει».

Σπουδαίες εμφανίσεις με την Εθνική Κορασίδων

Η 16χρονη γκαρντ έχει ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις της στο EuroBasket U16 Β’ Κατηγορίας, συμβάλλοντας σημαντικά στην πορεία της ελληνικής ομάδας.

Η Εθνική Κορασίδων κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή της στον τελικό της διοργάνωσης, όπου θα διεκδικήσει την άνοδο στην Α’ Κατηγορία απέναντι στην Ισλανδία.

Για την Ιτόγια, η παρουσία της στην Εθνική αποτελεί μια σημαντική στιγμή στην αθλητική της πορεία. Παρά τα ρατσιστικά σχόλια που έχει δεχθεί, η ίδια δείχνει αποφασισμένη να συνεχίσει να αγωνίζεται με το εθνόσημο και να εκπροσωπεί την Ελλάδα με υπερηφάνεια.