Γιατί, άραγε, άργησαν τόσο πολύ να αντιδράσουν;

Με εντυπωσιακή καθυστέρηση στη Χαριλάου Τρικούπη κατάλαβαν ότι η καταγγελία του Σταύρου Μπένου για την εγκατάλειψη του σχεδίου ανασυγκρότησης του Έβρου που εκπόνησε, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2023, είναι πολύ σοβαρή για να την πάρει το ποτάμι.

Με κοινή δήλωση του Μανώλη Χριστοδουλάκη, υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Περιβάλλοντος και Παναγιώτη Δημόπουλου και του Γραμματέα Τομέα Περιβάλλοντος ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής γίνεται το αυτονόητο: Ζητείται από την κυβέρνηση ενημέρωση και επισημαίνεται η ανάγκη για επιστροφή στο αρχικό Master Plan ύψους 3 δισ. ευρώ και για διαφάνεια.

Γιατί, άραγε, άργησαν τόσο πολύ να αντιδράσουν;

Β.Σκ.