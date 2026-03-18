Οι βίαιες σκηνές στο Maestro και η αντίδραση του πατέρα του.

Στη συνεργασία του με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, αναφέρθηκε ο Γιώργος Μπένος, ο οποίος ήταν καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου, στο «The 2Night Show».

Ο ηθοποιός μίλησε για το άγχος που ένιωσε στις βίαιες σκηνές της σειράς «Maestro», αλλά και την αμήχανη αντίδραση του πατέρα του όταν τον είδε στην οθόνη σε κάτι τόσο διαφορετικό.

«Όταν ξεκίνησαν τα γυρίσματα του Maestro είχα αγωνία και άγχος ότι θα πρέπει να συμπέσουν όλοι αυτοί οι μεγάλοι ηθοποιοί μαζί μας, που έχουν τόση εμπειρία. Αυτό ήταν και το ευχάριστο. Όταν διάβασα το κείμενο και το σενάριο, έβλεπα ότι ο συγκεκριμένος ήρωας φέρνει τη δυσκολία αυτή. Με φόβισε αλλά σε δημιουργικό βαθμό. Με δυσκόλεψαν οι βίαιες σκηνές με τον πατέρα στο σπίτι. Θυμάμαι ότι είχαμε σταματήσει και το γύρισμα. Θυμάμαι ακριβώς ότι σκεφτόμουν πως αυτό που εμείς κάνουμε τώρα, συμβαίνει στα αλήθεια. Κάπως δεν μπορούσα να το διαχειριστώ ότι εμείς το κάνουμε στα ψέματα» είπε αρχικά ο Γιώργος Μπένος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh5oxvcedamh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο ίδιος πρόσθεσε πως: «Το πρώτο επεισόδιο το είδαμε όλη η ομάδα μαζί και το δεύτερο το είδα με φίλους στο σπίτι. Το δεύτερο επεισόδιο ξεκινούσε με τη βίαιη σκηνή στο σπίτι. Θυμάμαι, όταν τελείωσε με πήρε τηλέφωνο ο πατέρας μου και μου είπε: Γιατί βρε αγόρι μου το είδαμε αυτό απόψε; Έχω βαρύνει. Δεν έχω να σου πω τίποτα. Πιο πολύ μου μένει η αίσθηση ότι είδα κάτι βαρύ παρά να σου πω μπράβο. Τους είχε φορτίσει πάρα πολύ έντονα».