Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος μιλά για το χάσμα εκπαίδευσης και παραγωγής, τον ρόλο της τεχνολογίας και την ανάγκη επανεφεύρεσης της ηγεσίας.

Το χάσμα ανάμεσα στις δεξιότητες που ζητά η αγορά και σε εκείνες που παράγει το εκπαιδευτικό σύστημα επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς οι αλλαγές επιταχύνονται. Παράλληλα, η πίεση για προσαρμογή μεταφέρεται και στον τρόπο που λειτουργούν οι οργανισμοί και οι ηγεσίες τους.

Αυτές οι προκλήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο και των δύο συζητήσεων στο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών 2026, όπου ο Γιώργος Μάργωνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος, ανέδειξε τη σύνδεση ανάμεσα στις δεξιότητες του μέλλοντος και τον μετασχηματισμό της ηγεσίας.

Οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να λειτουργούν ως παθητικοί αποδέκτες ταλέντων

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης «The Future of Skills: Bridging the Gap Between Education and the Modern Economy», ο κ. Μάργωνης στάθηκε στην αναντιστοιχία που παρατηρείται ανάμεσα στον ρυθμό με τον οποίο εξελίσσεται η εκπαίδευση και στις ταχύτητες της παραγωγικής πραγματικότητας.

Όπως σημείωσε, τα προγράμματα σπουδών και τα συστήματα μάθησης αλλάζουν σε βάθος χρόνου, ενώ οι ανάγκες της αγοράς εργασίας μετασχηματίζονται πλέον μέσα σε λίγους μήνες, υπό την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης, της αυτοματοποίησης και των ευρύτερων κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε αυτό το περιβάλλον, όπως τόνισε, οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να λειτουργούν ως παθητικοί αποδέκτες «έτοιμων» ταλέντων, αλλά καλούνται να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση των δεξιοτήτων.

Παρουσιάζοντας στοιχεία έρευνας, που έτρεξε η MARC για λογαριασμό της Παπαστράτος, επεσήμανε ότι σύμφωνα με σχεδόν το 90% των ερωτηθέντων, η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να επηρεάσει την εργασία, με σημαντικό ποσοστό των εργαζομένων να δηλώνει πρόθυμο να εκπαιδευτεί σε νέες τεχνολογίες, αλλά ταυτόχρονα να εκφράζει επιφυλάξεις για το επίπεδο ετοιμότητας της κοινωνίας.

«Αυτό που χρειάζεται είναι να συγχρονίσουμε τον ρυθμό», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η προσαρμογή δεν μπορεί να είναι μονομερής.

Οι δεξιότητες του μέλλοντος και ο ρόλος του AI

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις δεξιότητες που αποκτούν μεγαλύτερη σημασία στη νέα εποχή, όπως η κριτική σκέψη, η λήψη αποφάσεων και η ικανότητα ιεράρχησης της πληροφορίας.

Όπως σημείωσε, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργεί ως εργαλείο ανάλυσης, αλλά δεν υποκαθιστά την ανθρώπινη κρίση. «Το AI μπορεί να είναι αναλυτής, αλλά δεν είναι αυτός που παίρνει την απόφαση», ανέφερε.

Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα της επόμενης ημέρας για τους οργανισμούς, όπου η ηγεσία δεν θα αφορά μόνο τη διαχείριση ανθρώπων, αλλά και τη συνύπαρξη με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και νέα τεχνολογικά συστήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως εξήγησε, στόχος για την εταιρεία είναι η δημιουργία ενός οργανισμού «AI ready», με έμφαση στην εκπαίδευση και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των εργαζομένων απέναντι στις νέες τεχνολογίες.

Ηγεσία σε πραγματικό χρόνο

Στη συζήτηση με θέμα «Leadership Reinvention», ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος εστίασε στον μετασχηματισμό της ηγεσίας, περιγράφοντας την επανεφεύρεση ως μια συνεχή διαδικασία μάθησης και «ξεμάθησης».

Όπως σημείωσε, η πρόκληση για έναν σύγχρονο ηγέτη είναι να αμφισβητεί ακόμη και τις πρακτικές που τον οδήγησαν στην επιτυχία, δημιουργώντας χώρο για νέες προσεγγίσεις.

Περιγράφοντας το σημερινό περιβάλλον, χρησιμοποίησε την εικόνα «ενός αεροπλάνου που το πιλοτάρεις ενώ ταυτόχρονα κατασκευάζεται», αναδεικνύοντας την αβεβαιότητα αλλά και την ανάγκη για ταχύτητα στις αποφάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε τη σημασία της σαφήνειας ως προς την κατεύθυνση, ακόμη και όταν ο τελικός στόχος βρίσκεται υπό διαμόρφωση. Όπως εξήγησε, οι ομάδες εμπιστεύονται περισσότερο όταν κατανοούν το «γιατί» των αποφάσεων.

Αναφερόμενος στη μεταμόρφωση της Philip Morris International και της Παπαστράτος, σημείωσε ότι η στροφή σε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο αποτέλεσε μια συνειδητή επιλογή, παρά τη σταθερότητα που προσέφερε η προηγούμενη πορεία.

Όπως ανέφερε, η πρόκληση ήταν να ακολουθηθεί το νέο, ακόμη και όταν το παλαιό μοντέλο παρέμενε επιτυχημένο, κάτι που απαιτεί κατανόηση, προσαρμογή και πίστη στη διαδικασία της αλλαγής.

Η προσαρμογή και η συνεργασία ως προϋπόθεση για την επόμενη μέρα

Το βασικό νήμα που συνέδεσε τις δύο συζητήσεις ήταν ότι ούτε οι δεξιότητες ούτε η ηγεσία μπορούν πλέον να αντιμετωπιστούν με όρους σταθερότητας. Η συνεχής μάθηση, η συνεργασία μεταξύ εκπαίδευσης και παραγωγής και η ικανότητα προσαρμογής σε ένα περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας αναδεικνύονται σε κρίσιμους παράγοντες για την επόμενη ημέρα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ενεργή παρουσία της Παπαστράτος στο Delphi Economic Forum 2026 ενισχύει τη συζήτηση γύρω από ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την οικονομία, την αγορά εργασίας και την κοινωνία συνολικά, σε μια περίοδο όπου η αλλαγή δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά τη νέα κανονικότητα.