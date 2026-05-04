«Ενδείξεις για τους βουλευτές, "καμία ένδειξη" για τους υπουργούς», αναφέρει η Νέα Αριστερά στην ανακοίνωσή της.

Ερωτήματα προκαλεί η στάση της κυβέρνησης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Νέα Αριστερά. Από τη μία πλευρά, η κυβέρνηση της ΝΔ αρνείται τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Λιβανό και Αραμπατζή λόγω «έλλειψης στοιχείων», ενώ από την άλλη έχει υπερψηφίσει την άρση ασυλίας 13 βουλευτών για την ίδια υπόθεση.

Προκύπτει έτσι μια ξεκάθαρη αντίφαση: υπάρχουν ενδείξεις για τους βουλευτές, αλλά όχι για τους υπουργούς.

Επιπλέον, όσοι είχαν δηλώσει ότι θέτουν τον εαυτό τους στη διάθεση των αρχών, σήμερα αποφεύγουν τη διερεύνηση, δημιουργώντας προβληματισμό για τη στάση τους.

Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση Καραμανλή, καθώς εγκρίθηκε η άρση ασυλίας του, αλλά απορρίπτεται η διερεύνηση για τον τότε αρμόδιο υπουργό, κ. Λιβανό

Αν δεν υπάρχουν στοιχεία, γιατί απορρίπτεται η Προανακριτική; Το ερώτημα παραμένει.