Πλησιάζουν τα 40 τα «γαλάζια» στελέχη που παραιτήθηκαν για εμπλοκή σε σκάνδαλα και άλλα αδικήματα.

Από το 2019 και μέχρι σήμερα 40 υπουργοί, υφυπουργοί και βουλευτές ή κορυφαίοι συνεργάτες έχουν εμπλακεί σε σκάνδαλα ή αήθεις επιθέσεις κατά πολιτών ακόμα και ξυλοδαρμό και υποχρεώθηκαν σε παραίτηση ή έξοδο από την ΚΟ της ΝΔ.

Δηλαδή, πάνω από 5 παραιτήσεις κάθε χρόνο.

Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» δημοσιεύουν τον κατάλογο όπως μας τον απέστειλε αναγνώστης του Dnews:

1]Αντώνης Διαματάρης -Υφυπουργός Εξωτερικών (2019)

Παραίτηση λόγω ψευδών στοιχείων βιογραφικού και σύγκρουσης συμφερόντων.

2] Γρηγόρης Δημητριάδης – Γεν. Γραμματέας Πρωθυπουργού (2022)

Παραίτηση λόγω εμπλοκής στο σκάνδαλο υποκλοπών.

3] Παναγιώτης Κοντολέων – Διοικητής ΕΥΠ (2022)

Παραίτηση μετά από αποκαλύψεις για παρακολουθήσεις πολιτικών, της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, δημοσιογράφων και ιδιωτών.

4] Ανδρέας Πάτσης – Βουλευτής Γρεβενών (2022)

Διαγραφή λόγω αποκαλύψεων για εταιρείες είσπραξης κόκκινων δανείων και σύμβαση με το Δημόσιο.

5] Θέμης Χειμάρας – Βουλευτής Φθιώτιδας (2023)

Παραίτηση μετά από αποκαλύψεις για ασυμβίβαστη επιχειρηματική δραστηριότητα με το Δημόσιο.

6] Σοφία Νικολάου – Υποψήφια Βουλευτής (2023)

Απόσυρση υποψηφιότητας λόγω ερευνών για απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων ως Γ.Γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής.

7] Σπύρος Πνευματικός – Υποψήφιος Βουλευτής (2023)

Απόσυρση υποψηφιότητας μετά από αήθεις δηλώσεις για τους καρκινοπαθείς. Όπως είχε πει «για έναν καρκινοπαθή τελικού σταδίου, πρέπει κάποια στιγμή να τραβήξουμε μια γραμμή, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορούμε να αντεπεξέλθουμε στα έξοδα που χρειάζονται…».

8] Μουσταφά Κατραντζή – Υποψήφιος Βουλευτής (2023)

Απόσυρση υποψηφιότητας λόγω δημόσιων δηλώσεων περί «τουρκικής μειονότητας».

9] Νότης Μηταράκης – Υπουργός Προστασίας του Πολίτη (2023)

Παραίτηση γιατί έκανε διακοπές στην Πάρο εν μέσω καταστροφικών πυρκαγιών στην Πάρο. Συμπεριλαμβάνεται και στη 2η δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ

10] Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης – Υπουργός Ναυτιλίας (2023)

Παραίτηση μετά τη δολοφονία Αντώνη Καρυώτη από πλήρωμα πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά

11] Σταύρος Παπασταύρου – Υπουργός Επικρατείας (2024)

Παραίτηση μετά από δημοσιεύματα για ιδιωτικές επαφές με τον Βαγγέλη Μαρινάκη την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατήγγειλε ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας τον πολεμά. Ο Παπασταύρου επανήλθε στην κυβέρνηση στον τελευταίο ανασχηματισμό ως υπουργός ΠΕΝ.

12] Γιάννης Μπρατάκος – Υφυπουργός Παρά τω Πρωθυπουργώ (2024)

Παραίτηση για τον ίδιο λόγο με τον Παπασταύρου.

13] Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου – Ευρωβουλευτής (2024)

Απόσυρση από τα ευρωψηφοδέλτια λόγω σκανδάλου με διαρροή προσωπικών δεδομένων αποδήμων τα οποία χρησιμοποίησε στην προεκλογική της καμπάνια

14] Μιχάλης Σταυριανουδάκης – Γεν. Γραμματέας ΥΠΕΣ (2024)

Παραίτηση για το ίδιο σκάνδαλο διαρροής και χρησιμοποίησης προσωπικών δεδομένων αποδήμων

15] Μιχάλης Ταμήλος – Πρώην Βουλευτής Τρικάλων (2024)

Διαγραφή μετά από σοκαριστικές δηλώσεις για το έγκλημα στα Τέμπη και επίθεση που εξαπέλυσε στους συγγενείς των νεκρών.

«Δεν μπορεί να επιβάλλεις στην κοινωνία να υποφέρει για σένα. Υπάρχει ζωή για τους άλλους. Όλα τα Τρίκαλα ασχολούνται με το θέμα αυτό;»

16] Λευτέρης Αυγενάκης – Βουλευτής ΝΔ (2024)

Διεγράφη από την ΚΟ της ΝΔ μετά την αποκάλυψη ότι άσκησε βία σε υπάλληλο του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος. Η αποκάλυψη συνοδεύτηκε από σχετικό βίντεο.

Ο Αυγενάκης επανήλθε στη ΝΔ τον Δεκέμβριο του 2024. Το 2025 το όνομά του συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία που κατατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή και τον εμπλέκει με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά τη θητεία του ως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Αποφασίστηκε η σύσταση εξεταστικής επιτροπής

17] Χρήστος Τριαντόπουλος – Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης (2025)

Παραίτηση λόγω πρότασης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το μπάζωμα και την αλλοίωση στοιχείων στα Τέμπη.

18] Βασίλης Παπαγεωργίου – Γεν. Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας (2025)

Παραίτηση για ανάλογες ευθύνες με τον Τριαντόπουλο στο μπάζωμα στα Τέμπη

19] Ιωάννης Σφυράκης – Υποδιοικητής Υπηρεσίας Ασύλου (2025)

Παραίτηση για παλαιότερη καταγγελία όταν ήταν στο υπουργείο Εργασίας. Επιχειρηματίας είχε δηλώσει επώνυμα ότι του ζήτησε 4.000 ευρώ για να σβήσει πρόστιμο 10.000 ευρώ που του είχε επιβληθεί από την Επιθεώρηση Εργασίας.

20] Αρίστος Δοξιάδης – Υφυπουργός Ανάπτυξης (2025)

Παραίτηση 33 ώρες μετά την ορκωμοσία του λόγω εμπλοκής σε υπόθεση καρτέλ.

21] Σπήλιος Λιβανός – Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης (2022)

Αποπομπή μετά από βίντεο όπου συγχαίρει δήμαρχο Σπάρτης Πέτρο Δούκα για αξιοποίηση φυσικών καταστροφών «για πολιτικά οφέλη». Συμεριλαμβάνεται στην 2η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

22] Γιάννης Σμυρλής – Γεν. Γραμματέας Εξωστρέφειας (2022)

Παραίτηση λόγω εμπλοκής στην υπόθεση εξαγωγής Predator στη Μαδαγασκάρη.

23] Κώστας Ax. Καραμανλής – Υπουργός Μεταφορών (2023)

Παραίτηση μετά το έγκλημα στα Τέμπη. Θα δικαστεί για πλημμέλημα. Συμπεριλαμβάνεται και στην δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ

24] Μάκης Βορίδης– Υπουργός Μετανάστευσης (2025)

Παραίτηση λόγω εμπλοκής στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με τη δικογραφία που πήγε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή. Συστάθηκε εξεταστική επιτροπή

25] Τάσος Χατζηβασιλείου – Υφυπουργός Εξωτερικών (2025)

Παραίτηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη δικογραφία υπάρχουν συνομιλίες του από το 2021 με τον τότε πρόεδρο του Οργανισμού.

26] Διονύσης Σταμενίτης – Υφυπουργός Ανάπτυξης (2025)

Παραίτηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

27] Χρήστος Μπουκώρος – Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης (2025)

Παραίτηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

28] Γιώργος Στρατάκος – Γεν. Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης (2025)

Παραίτηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

29] Ανδρέας Καρασαρίνης – Γραμματέας Αγροτικών Φορέων ΝΔ (2025)

Παραίτηση λόγω εμπλοκής στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

30] Γιάννης Τρουλλινός – Μέλος Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ (2025)

Παραίτηση λόγω εμπλοκής στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

31] Δημήτρης Κυριαζίδης – Βουλευτής ΝΔ (2025)

Διαγραφή από την ΚΟ της ΝΔ μετά την αήθη επίθεση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου μέσα στη Βουλή

32] Κώστας Τσιάρας, νυν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και βουλευτής της ΝΔ (2026) - 2η δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ

33] Γιάννης Κεφαλογιάννης, νυν υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βουλευτής της ΝΔ (2026) - 2η δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ

34] Μάξιμος Σενετάκης, πρώην υφυπουργός Ανάπτυξης και νυν βουλευτής Ηρακλείου ΝΔ (2026) - 2η δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ

35] Κατερίνα Παπακώστα, νυν υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και βουλευτής Τρικάλων της ΝΔ (2026) - 2η δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ

36] Θεόφιλος Λεονταρίδης, νυν βουλευτής Σερρών της ΝΔ, πρώην αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Εσωτερικών (2014-2025) (2026) - 2η δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ

37] Βασίλης Βασιλειάδης, νυν βουλευτής Πέλλας ΝΔ (2026) - 2η δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ

38] Κώστας Σκρέκας, βουλευτής Τρικάλων της ΝΔ και πρώην υπουργός Ανάπτυξης (2023-2024) και υφυπουργός (2026) - 2η δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ

39] Δημήτρης Βαρτζόπουλος, νυν υφυπουργός Υγείας και βουλευτής ΝΔ (2026) - 2η δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ

40] Φωτεινή Αραμπατζή – πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης (2026) - 2η δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ