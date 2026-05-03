Στο «βωμό» της επιτάχυνσης των διαδικασιών και της ψηφιακής μετάβασης του ασφαλιστικού συστήματος φαίνεται να θυσιάζεται πλέον η προσωρινή σύνταξη, ένας θεσμός που για χρόνια λειτουργούσε ως ανάχωμα στις καθυστερήσεις απονομής των κύριων συντάξεων. Ειδικότερα το υπουργείο Εργασίας μελετάει την κατάργηση της προσωρινής σύνταξης για κάποιους κλάδους όπως το Δημόσιο.

Οι ασφαλισμένοι θα παίρνουν απευθείας την οριστική κύρια σύνταξη εφόσον έχουν διανύσει όλα τα έτη ασφάλισης χρόνια στο δημόσιο, δηλαδή χωρίς διαδοχική ή παράλληλη ασφάλιση. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του δημοσίου τομέα όπου σχεδόν οι 8 στις 10 αποφάσεις συνταξιοδότησης με χρόνο ασφάλισης εξ ολοκλήρου εντός του δημοσίου (εκτός των περιπτώσεων διαδοχικής ασφάλισης) εκδίδονται με την αυτοματοποιημένη διαδικασία σε λιγότερο από δύο μήνες.

Στις συντάξεις θανάτου μάλιστα η μεταβίβαση γίνεται ήδη αυθημερόν με την υποβολή της αίτησης. Μετά από αυτή την εξέλιξη ο e ΕΦΚΑ εξετάζει τον τερματισμό των προσωρινών συντάξεων – σε πρώτη φάση – στο δημόσιο τομέα.

Μέχρι πρότινος, η προσωρινή σύνταξη αποτελούσε βασικό εργαλείο στήριξης των συνταξιούχων, προσφέροντας ένα εισόδημα κατά τη διάρκεια της αναμονής. Στο Δημόσιο, το ποσό αντιστοιχούσε περίπου στο 50% των αποδοχών βάσει του μισθολογίου του 2011 και καταβαλλόταν για διάστημα έως τριών μηνών. Ωστόσο, καθώς η αναμονή περιορίζεται σημαντικά, η χρησιμότητα του μέτρου αμφισβητείται.

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπως η διαδοχική ασφάλιση και η παράλληλη ασφάλιση, αλλά και σε ασφαλισμένους με ελλιπή δικαιολογητικά ή με χρέη στα ταμεία. Σε αυτές τις κατηγορίες ο χρόνος αναμονής μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει τον ένα χρόνο. Για τις περιπτώσεις αυτές ενδέχεται να συνεχίσει να χορηγείται η προσωρινή σύνταξη.

Ωστόσο στα άλλα ταμεία η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη καθώς ο ΕΦΚΑ τρέχει με γοργούς ρυθμούς για να ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση και να μπορέσει η απονομή της σύνταξης να γίνεται πιο γρήγορα.

Στα μεγαλύτερα ταμεία υπάρχουν καθυστερήσεις και μέχρι σήμερα, έχει ψηφιοποιηθεί γύρω στο 55% των ενσήμων από τα τρία ταμεία του ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ ΤΣΑ, ΤΑΕ) από 16 επικουρικά ταμεία του ΕΤΕΑΕΠ, από το ΙΚΑ και από το ταμείο των Συνεταιρισμών (ΤΣΕΑΠΓΣΟ).

Η ψηφιοποίηση των ενσήμων ξεκινά από το 1980 και μετά και περιλαμβάνει όλη την ασφαλιστική ιστορία και τις μεταβολές των εργαζομένων για μια 45ετία καλύπτοντας ουσιαστικά όσους άρχισαν να ασφαλίζονται από την ηλικία των 20 ετών.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της προσωρινής είναι:

Ποσό: Το ύψος της ισούται με το 50% του μισθολογικού κλιμακίου που κατείχε ο υπάλληλος τον Οκτώβριο του 2011.

Πληρωμή: Η πίστωση πραγματοποιείται την 10η ημέρα του επόμενου μήνα από την οριστικοποίηση του e-ΔΑΥΚ.

Κρατήσεις: Το ποσό υπόκειται μόνο σε κρατήσεις για υγειονομική περίθαλψη και φόρο εισοδήματος