Βαφτίζει μέτρα στήριξης τα λίγα ευρώ που επιστρέφει από τη φοροαφαίμαξη-Αναδημοσίευση από τον Ριζοσπάστη.

Τα Παιχνίδια Εξουσίας αναδημοσιεύουν από τον Ριζοσπάστη κείμενο σχετικά με τα μέτρα στήριξης που εξήγγειλε την Τετάρτη ο πρωθυπουργός:

Μια ανεπανάληπτη λεηλασία του εισοδήματος των λαϊκών νοικοκυριών προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που ανακοίνωσε χτες η κυβέρνηση. Το ματωμένο πρωτογενές πλεόνασμα για το 2025 έφτασε το δυσθεώρητο ύψος των 12,13 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας κατά περίπου 3 δισ. την εκτίμηση και κατά περίπου 1 δισ. το πρωτογενές πλεόνασμα του 2024, που ήταν 11,41 δισ.

Αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνουν τα λαϊκά στρώματα και δεν μπορεί να κρυφτεί, παρά τις φανφάρες και τα πανηγύρια που συνόδευσαν τη δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα παρουσίασε μάλιστα ως μέτρα στήριξης του λαού ενώ αντιστοιχούν σε ποσό 500 εκατ. ευρώ από το σύνολο των 12 δισ. που είναι το πλεόνασμα, και των πάνω από 70 δισ. που είναι το σύνολο των φορολογικών εσόδων και το 95% το πληρώνει ο λαός.

Οπως είπε προκλητικά ο πρωθυπουργός, «πρόκειται για πλεόνασμα το οποίο προέκυψε από μια συνετή οικονομική πολιτική, που περιορίζει τις περιττές κρατικές δαπάνες και καταπολεμά τη φοροδιαφυγή, που ενισχύει την ανάπτυξη, στηρίζοντας το εισόδημα, ενώ μειώνει τους φόρους αλλά και το δημόσιο χρέος». Και συνέχισε λέγοντας ξεδιάντροπα: «Είναι το μερίδιο σιγουριάς και προκοπής που η Ελλάδα κατακτά μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον ανασφάλειας και το μοιράζεται με την κοινωνία της. Αλλά είναι και ένα μήνυμα ελπίδας ότι οι κόποι των Ελληνίδων και των Ελλήνων φέρνουν αποτελέσματα..».

Ποια είναι η αλήθεια;

Οτι πρόκειται για μία ακόμα παρτίδα μέτρων στήριξης των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, προκειμένου να θωρακίσουν την κερδοφορία τους σε συνθήκες πολέμου. Μετά λοιπόν τα πλαφόν στα περιθώρια κέρδους, που ενισχύουν εφοπλιστές, μονοπώλια της Ενέργειας, επιχειρηματίες των σούπερ μάρκετ και βιομηχάνους λιπασμάτων, ήρθαν τα περιβόητα «pass», που βέβαια ο λαός τα έχει ζήσει και στο πρόσφατο παρελθόν, με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και τώρα ένα ακόμα πακέτο - καπαμάς, με μέτρα που δεν φτάνουν ούτε για δείγμα να καλύψουν τις ανάγκες των νοικοκυριών. Και, βέβαια, δεν έχουν καμία σχέση με τα αιτήματα του εργατικού - λαϊκού κινήματος, ενώ την ίδια ώρα «επιδοτούν την ακρίβεια», στηρίζοντας τις «τιμές στον θεό» και τους τζίρους των επιχειρηματικών ομίλων, κι αυτά από τη φοροληστεία του λαού που εκτοξεύεται.

Τα μέτρα - κοροϊδία

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε τα εξής μέτρα:

- Επέκταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης με 20 λεπτά και για τον Μάιο. Μια ρύθμιση που πέρα από το ότι έχει ήδη εξανεμιστεί από τη συνεχιζόμενη άνοδο των τιμών, στην ουσία λειτουργεί σαν ενίσχυση των πετρελαιάδων.

Αντί δηλαδή η κυβέρνηση να καταργήσει τους δυσβάσταχτους φόρους στα καύσιμα, που φτάνουν το 1 ευρώ το λίτρο και αγγίζουν το 60% της συνολικής αξίας της βενζίνης, αντί να επιβάλει πλαφόν στην τιμή πώλησης από τα διυλιστήρια, έρχεται ουσιαστικά να επιδοτήσει τους ενεργειακούς ομίλους για την τεράστια αύξηση των τιμών στα καύσιμα, και να ενισχύσει τις μεγάλες εταιρείες της εφοδιαστικής αλυσίδας και της διακίνησης τροφίμων.

- Συνεχίζεται μέχρι και τον Αύγουστο η επιδότηση των λιπασμάτων με το 15% της αξίας των τιμολογίων αγοράς τους. Ενα μέτρο που δυνητικά αφορά 250.000 αγρότες, όπως και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα.

Με δεδομένο ότι οι τιμές στα λιπάσματα έχουν αυξηθεί μέχρι και 35%, οι βιοπαλαιστές αγρότες παραμένουν εκτεθειμένοι σε μια καθαρή αύξηση κόστους 15% - 20%, ενώ το κράτος διασφαλίζει την κερδοφορία των βιομηχάνων των λιπασμάτων καλύπτοντας το άλλο 15%.

- Παρέχεται έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες με παιδιά, ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί. Αυτή θα δοθεί χωρίς καμία αίτηση στα τέλη Ιουνίου και θα απευθύνεται σε σχεδόν 1 εκατ. νοικοκυριά, με παραπάνω από 3 εκατ. μέλη, δηλαδή σχεδόν το 80% των οικογενειών με τέκνα.

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο ...εξωφρενικό ποσό των 12,5 ευρώ τον μήνα για κάθε παιδί και, αν αναλογιστούμε τις ανάγκες που υπάρχουν, αποτελεί ψίχουλα. Να σημειωθεί επίσης ότι χιλιάδες νοικοκυριά εδώ και αρκετούς μήνες έχουν χάσει επιδόματα που έπαιρναν, εξαιτίας της αλλαγής μισθολογικής κλίμακας από την αύξηση του πενιχρού κατώτατου μισθού. Αποτέλεσμα, η αύξηση στον μισθό να «εξαφανίζει» το επίδομα που ήταν μεγαλύτερο... Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το επίδομα τέκνων του ΟΠΕΚΑ, που δεν δίνεται σε οικογένειες με εισόδημα πάνω από 30.000 ευρώ. Τώρα τα 150 ευρώ που θα πάρουν (έως 45.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα για 2 παιδιά) είναι ένα μόνο μέρος του επιδόματος ΟΠΕΚΑ που έχουν χάσει...

- Αυξάνεται σε 300 ευρώ καθαρά η ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων, ανασφάλιστων υπερηλίκων και ατόμων με αναπηρία που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε ετήσια βάση.

Αφού η κυβέρνηση δεν έδωσε στους συνταξιούχους ούτε 1 ευρώ για να κάνουν Πάσχα, τώρα τους υπόσχεται να προσθέσει στο μόνιμο γλίσχρο επίδομα των 250 ευρώ ετησίως ακόμα 50 ευρώ ...αλλά τα Χριστούγεννα! Και με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνει την απόφασή της να συνεχίσει να μην αποδίδει τη 13η και τη 14η σύνταξη, που απαιτούν οι συνταξιούχοι. Υπενθυμίζεται ότι το ΕΚΑΣ που δινόταν για τους ίδιους λόγους και με εισοδηματικά κριτήρια στους χαμηλοσυνταξιούχους, την τελευταία χρονιά πριν το κόψει ο ΣΥΡΙΖΑ, ανερχόταν σε πάνω από 800 εκατ. ευρώ! Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση διατήρησε και το 2026 το απαράδεκτο χαράτσι της «εισφοράς αλληλεγγύης» των συνταξιούχων προς το ΑΚΑΓΕ, με το οποίο μόνο φέτος θα τους αφαιρέσει 888 εκατ. ευρώ και θα προστεθεί στα 1,6 δισ. ευρώ που τους αφαίρεσε με το ίδιο χαράτσι τη διετία 2024 - 2025.

- Η αύξηση των εισοδηματικών ορίων για την επιστροφή ενός ενοικίου για ακόμα 70.000 νοικοκυριά πραγματικά ακούγεται σαν ανέκδοτο.

Αυτό το πολυδιαφημισμένο μέτρο αφορά μια ελάφρυνση της τάξης του 8%, όταν οι αυξήσεις στα ενοίκια είναι 30% - 40%, και κατέληξε να είναι μόλις λίγα ευρώ για χιλιάδες ενοικιαστές.

Ανακοινώθηκε τέλος ότι η κατάσχεση του τραπεζικού λογαριασμού ενός οφειλέτη θα μπορεί πλέον να αίρεται εάν έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής του και έχουν ρυθμιστεί οι λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις, η δυνατότητα να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό και χρέη από 5.000 μέχρι 10.000 ευρώ, κάτι το οποίο εξυπηρετεί περίπου 300.000 ενδιαφερόμενους, όσο και η δυνατότητα ένταξης ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023 σε καθεστώς 72 δόσεων, με προϋπόθεση την αποπληρωμή ή τον διακανονισμό τυχόν νέων ληξιπρόθεσμων μετά το 2023.