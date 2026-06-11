Δεύτερες σκέψεις φαίνεται πως κάνει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ενόψει των ανακοινώσεων στη ΔΕΘ.

Στο τραπέζι των κυβερνητικών σχεδιασμών για τις ανακοινώσεις της ΔΕΘ φέρεται να εξετάζεται εναλλακτικό σενάριο στήριξης των συνταξιούχων, το οποίο διαφοροποιείται από την πρόταση χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος ύψους 300 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση μελετά τη δυνατότητα καταβολής ποσού που θα αντιστοιχεί στο 50% της μηνιαίας σύνταξης κάθε δικαιούχου, με την εφαρμογή κατώτατου και ανώτατου πλαφόν ώστε να διασφαλιστεί καλύτερος δημοσιονομικός έλεγχος.

Ως μία πτώτη σκέψη, φαίνεται πως εξετάζεται το ενδεχόμενο το χαμηλό πλαφόν να τοποθετηθεί στα 300 ευρώ, έτσι ώστε να ευνοηθούν και όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν πολύ χαμηλές συντάξεις ενώ για τις υψηλότερες συντάξεις θα τεθεί ανώτατο όριο καταβολής.

Με την κυβέρνηση να πιέζεται από τις δημοσκοπήσεις αλλά και τους οικονομικούς δείκτες να πηγαίνουν καλύτερα του αναμενομένου, το κυβερνητικό επιτελείο αναζητά τη βέλτιστη λύση ενόψει και των εκλογών το 2027.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν το επόμενο διάστημα, με το οικονομικό επιτελείο να αξιολογεί το δημοσιονομικό κόστος κάθε επιλογής και τα περιθώρια που δημιουργεί η πορεία των δημόσιων εσόδων. Σε κάθε περίπτωση, οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ αναμένεται να περιλαμβάνουν πακέτο μέτρων με επίκεντρο τη στήριξη των εισοδημάτων, ενώ οι συνταξιούχοι παραμένουν μία από τις βασικές κοινωνικές ομάδες στις οποίες στρέφεται το ενδιαφέρον της κυβέρνησης.